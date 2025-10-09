[현장인터뷰] 결정적 3점포 KT 김선형 "오랜만에 클러치 해결. 힉스 …

|
[수원=스포츠조선 류동혁 기자] KT 김선형은 해결사였다. 9일 수원에서 열린 KT와 삼성의 경기.
KT 트랜지션의 선봉장이자 리더인 김선형은 클러치 상황에서 의미있는 3점포를 터뜨리면서 승리를 견인했다.
경기가 끝난 뒤 김선형은 "(시즌을 치르다보면) 잘 될 때도 있고, 잘 되지 않을 때도 있지만, 패배 이후 2경기 잡아낸 것이 컸다고 생각한다. 업 다운이 중간중간 있는 것 같다. 그런 상황에서 서로 남 탓하지 않고 계속 뭉치는 모습이 나왔다. 시즌을 치르면서 큰 힘이 쌓이는 것 같아서 그 부분은 매우 좋다"며 "4쿼터 막판 결정적 3점슛은 클러치 상황에서 넣은 지 오랜만인 것 같다. 무엇보다 힉스가 스크린도 잘 걸어주고, 문성곤의 천금같은 공격 리바운드를 잡아줬기 때문에 그 기운이 담겨서 넣은 것 같다"고 했다.
KT의 트랜지션은 상당히 강력하다. 지난 시즌과 완전히 달라진 부분이다.
그는 "아웃넘버(공격수가 수비수보다 많은 상황)을 많이 만들려고 한다. 치고 나가는 상황에서 판단을 잘해야 할 것 같다. 정제된 트랜지션이 필요한데, 힉스와 함께 잘 소통한다. 힉스 역시 받아들이는 자세나 소통 능력이 탁월하다. 힉스가 나에게 요구할 때도 있다. 경기를 할수록 잘 맞아가는 것 같다"고 했다.