르브론 결장의 나비효과! 최소 3주 르브론 부상. 美 매체 대담한 예측 "돈치치 MVP 확률 높아진다

기사입력 2025-10-12 10:27


르브론 결장의 나비효과! 최소 3주 르브론 부상. 美 매체 대담한 예측 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

르브론 결장의 나비효과! 최소 3주 르브론 부상. 美 매체 대담한 예측 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 가장 큰 강점은 내구성이었다. 23시즌 째 NBA 커리어를 이어오고 있는 르브론은 올해 40세다. 그런데, 커리어 역사상 처음으로 개막전 출전을 할 수 없다.

미국 현지 매체들은 이미 '르브론 제임스가 좌골신경통으로 최소 3주 이상 경기에 나서지 못할 것으로 보인다'고 보도했다.

즉, 개막전에 출전하지 못하고, 시즌 초반 결장한다.

미국 CBS스포츠는 12일(한국시각) '르브론 제임스의 부상 파급 효과'에 대해 보도했다.

르브론 결장의 일종의 나비 효과다. 루카 돈치치의 MVP 수상 가능성이 커졌고, 르브론의 아들 브로니 제임스의 로테이션 합류 가능성도 높아졌다고 보도했다.

이 매체는 '르브론 제임스가 커리어 사상 처음으로 시즌 개막전에 출전하지 못하게 됐다. 좌골신경통으로 최소 3~4주 동안 경기에 나서지 못할 것으로 예상된다. 시즌 개막전 부상은 르브론에게는 너무나 생소한 일이다. 하지만, 그는 올해 40세이고, 이 나이까지 선수 생활을 이어가는 선수는 거의 없다. 르브론의 100% 건강한 농구는 거의 남지 않았을 지도 모른다'며 '시즌 내내 레이커스에 큰 부담이 될 것이다. 현 시점 LA 레이커스는 시즌 초반을 견뎌내야 한다는 숙제가 있다'고 했다.

이 매체는 'LA 레이커스는 시즌 초반 르브론이 결장한다. 약 30분에서 35분 정도의 대체 카드를 찾아야 한다. 오프 시즌 영입한 가드 마커스 스마트는 현재 아킬레스 건염으로 어려움을 겪고 있다. 막시 클레버 역시 대퇴사두근 부상을 겪고 있습니다. 아이러니컬한 점은 아들 브로니가 로테이션 멤버에 합류할 가능성도 있다는 점이다. 돈치치, 오스틴 리브스, 하치무라 루이, 재러드 밴더빌트, 게이브 빈센트, 디안드레 에이튼, 제이크 라라비아, 잭슨 헤이스 등 8명의 선수가 출전할 가능성이 높은데, 대부분 팀은 정규 시즌에 9~10명을 기용한다. 달튼 크넥트가 가장 큰 수혜자일 가능성이 높지만, 브로니에게 출전기회가 돌아갈 가능성도 있다'고 했다.

가장 주목할 선수는 돈치치다.

이 매체는 '르브론이 결장하면 돈치치에 대한 의존도가 높아진다. 돈치치는 비 시즌 철저한 몸관리를 했다. 그는 댈러스 매버릭스가 자신을 트레이드한 것이 틀렸다는 것을 증명할 준비가 되어 있다. 르브론이 결장하면 돈치치의 통계적 이점이 달라진다. MVP 확률은 높아진다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 결혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.