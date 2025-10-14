[현장인터뷰] "약팀의 한계. 도망다니는 플레이. 나도 반성" 승리에도 쓴소리 현대모비스 양동근 감독. 왜 그의 작심발언은 시의적절할까

현대모비스 양동근 감독. 사진제공=KBL

[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 극적 승리를 거뒀지만, 현대모비스 양동근 감독은 쓴소리를 쏟아냈다.

그는 경기가 끝난 뒤 첫 마디로 임팩트가 있었다. "약팀이란 평가가 맞게끔 경기했다"고 했다.

그는 "약팀의 한계다. 3쿼터까지 잘했는데, 4쿼터에 도망다니는 플레이를 했다. 연습을 했는데, 이 부분이 전혀 이뤄지지 않았다"고 했다.

쓴소리의 시작이었다.

그는 "가스공사가 경기 초반 체력적 부담감으로 수비 압박이 심하지 않았다. 4쿼터 압박이 있었는데, 좋지 않았다. 연습한대로 하지 않으니까 문제가 있다"며 "오늘 잘한 게 없다. 한계라고 생각한다. 고민스럽다. 제 기대치가 너무 높은 게 아닌가 라는 생각도 든다"고 했다.

그는 "훈련할 때는 당연히 잘해 보인다. 눈을 감고도 움직일 정도로 훈련량이 필요하겠다는 생각을 한다. 저도 더 해야 한다. 4쿼터까지 끈질기게 할 수 있는 방법을 만들어야 한다"며 "저도 웬만하면 윽박지르지 않으려고 한다. 선수들이 능동적으로 할 수 있는 분위기를 만들려고 한다. 우리의 길만 착실히 찾아가면 좋은데, 그 부분이 되지 않는다. 레벨의 차이라고 생각한다"고 했다.

현대모비스는 이날 이도헌을 투입해 적중했다. 그는 "앞선 구성 자체가 박무빈과 서명진 옥존의 부담감이 크다. 스몰 라인업으로 키가 큰 포워드를 막는데 힘들 것이다. 가스공사와 KCC전에서 이도헌을 기용하려고 했었고 적절하게 타이밍 맞게 한 것 같다. 이렇게 기회를 잡는 선수들이 생겨야 한다"고 했다.

승리를 거뒀지만, 양 감독의 쓴소리는 시의 적절했다. 현대모비스는 지난 시즌부터 고질적 앞선의 불안함이 있다. 이 부분은 훈련을 통한 실전에서 해결해야 한다. 만반의 준비를 했지만, 코트에서 실현되지 않았다. 이날 4쿼터 가스공사의 압박에 밀려, 경기를 내줄 뻔했다. 승리를 했지만, 좀 더 나은 경기력과 선수들의 발전을 위한 비판이다. 그 비판에는 자신도 포함이 된다. 강팀을 만들기 위한 양 감독의 적절한 쓴소리였다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

