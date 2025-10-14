[현장인터뷰] "약팀의 한계. 도망다니는 플레이. 나도 반성" 승리에도 …

|
[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 극적 승리를 거뒀지만, 현대모비스 양동근 감독은 쓴소리를 쏟아냈다.
쓴소리의 시작이었다.
그는 "가스공사가 경기 초반 체력적 부담감으로 수비 압박이 심하지 않았다. 4쿼터 압박이 있었는데, 좋지 않았다. 연습한대로 하지 않으니까 문제가 있다"며 "오늘 잘한 게 없다. 한계라고 생각한다. 고민스럽다. 제 기대치가 너무 높은 게 아닌가 라는 생각도 든다"고 했다.
현대모비스는 이날 이도헌을 투입해 적중했다. 그는 "앞선 구성 자체가 박무빈과 서명진 옥존의 부담감이 크다. 스몰 라인업으로 키가 큰 포워드를 막는데 힘들 것이다. 가스공사와 KCC전에서 이도헌을 기용하려고 했었고 적절하게 타이밍 맞게 한 것 같다. 이렇게 기회를 잡는 선수들이 생겨야 한다"고 했다.
승리를 거뒀지만, 양 감독의 쓴소리는 시의 적절했다. 현대모비스는 지난 시즌부터 고질적 앞선의 불안함이 있다. 이 부분은 훈련을 통한 실전에서 해결해야 한다. 만반의 준비를 했지만, 코트에서 실현되지 않았다. 이날 4쿼터 가스공사의 압박에 밀려, 경기를 내줄 뻔했다. 승리를 했지만, 좀 더 나은 경기력과 선수들의 발전을 위한 비판이다. 그 비판에는 자신도 포함이 된다. 강팀을 만들기 위한 양 감독의 적절한 쓴소리였다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com