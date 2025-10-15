양동근 감독의 쓴소리+해먼스의 지지와 대안. 현대모비스 반전에는 이유가 있다

최종수정 2025-10-15 11:20

양동근 감독의 쓴소리+해먼스의 지지와 대안. 현대모비스 반전에는 이유가 …
현대모비스 양동근 감독. 사진제공=KBL

양동근 감독의 쓴소리+해먼스의 지지와 대안. 현대모비스 반전에는 이유가 …
레이션 해먼즈. 사진제공=KBL

[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 울산 현대모비스 양동근 감독은 경기 전부터 과감했다.

지난 14일 울산 동천실내체육관에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기.

2연패에 빠진 현대모비스의 흐름은 좋지 않았다. 수원 KT와의 경기에서 거의 다 잡았던 경기를 연장 혈투 끝에 패했고, 허 훈 최준용이 없는 KCC에게 무기력하게 졌다.

그리고 4전 전패로 시즌 1승이 필요했던 대구 가스공사와 외나무 다리 혈투를 펼쳤다.

경기 전 양 감독은 "우리 팀은 약점이 많다. 박무빈 서명진 옥존 등은 한계가 있다. 하지만, 계속 기용해야 하고 한계를 스스로 극복해야 한다. 극복할 수 있게 팀도 최대한 도와야 한다"며 "일단 기본적인 부분을 지켜야 한다. 승패는 그 다음 문제"라고 했다.

현대모비스는 혈투 끝에 가스공사를 82대77로 눌렀다. 3쿼터까지 경기를 잘 풀었다. 하지만, 4쿼터 가스공사는 강력한 압박으로 승부수를 띄웠고, 현대모비스는 고질적 약점인 외곽 아킬레스건이 나왔다.

상대 압박에 밀려다녔고, 실책이 잇따랐다. 서명진의 속공 파울도 혼란한 상황 속에서 나왔다.

경기는 승리했지만, 양 감독은 쓴소리는 아끼지 않았다. "약팀의 한계다. 4쿼터에 도망다니는 플레이를 했다. 연습을 했는데, 이뤄지지 않았다. 연습한대로 하지 않으니까 문제가 있다. 오늘 잘한 게 없다. 한계라고 생각한다. 고민스럽다. 웬만하면 윽박지르지 않으려고 한다. 선수들이 능동적으로 할 수 있는 분위기를 만들려고 한다. 우리의 길만 착실히 찾아가면 좋은데, 그 부분이 되지 않는다. 레벨의 차이라고 생각한다. 나도 잘한 게 없다"고 했다.


그리고 인터뷰가 마무리 되는 단계에서 취재진에게 "제 멘트가 너무 강했나요. 선수들이 이 인터뷰를 읽고 주눅들지 말고 자극을 받아서 발전했으면 합니다"라고 했다.

양 감독의 인터뷰가 끝난 뒤 수훈선수 레이션 해먼스가 들어왔다. 양 감독의 4쿼터 비판에 대해 그는 "후반전 실책이 많았던 게 사실이고, 감독의 비판에 완전히 동의한다. 힘든 승리였고, 후반 승부처에서 실책이 많았던 게 사실"이라고 했다. 양 감독의 말에 대해 당연한 비판이라는 듯 밝힌 그는 희망을 얘기했다.

그는 "가드들이 처음보다 좋아지는 부분이 분명히 있다. 공수에서 2대2에서 호흡이 좋아지고 있다. 지난 시즌에도 현대모비스는 앞선의 불안함이 있다고 얘기를 들었다. 하지만, 긴 시즌이 남았다. 훈련하고 성장하고 또 약점을 메우는 과정이 필요하다. 1라운드에서는 그럴 수 있지만, 점점 발전할 것으로 보인다"며 "영상을 계속 보면서 연구하는 게 최고다. 가드들이 압박을 덜 받게 하기 위해 나도 볼을 운반하는 비중을 늘리고 있는데, 우리 팀은 분명히 성장하고 있다"고 했다.

양 감독의 쓴소리 인터뷰는 올 시즌 처음으로 나왔다. 단, 충분히 할 수 있는 비판이었다. 현대모비스는 성장하는 팀이지만, 성장통은 필요하다. 때로는 '당근'이, 때로는 '채찍'이 전략적으로 있어야 한다. 승리했기 때문에 할 수 있는 애정어린 비판이다. 외국인 1옵션이자 에이스 해먼스는 이 의도를 충분히 알고 있다. 그는 현 시점 문제점을 냉정하게 인식하면서도 해결 방법을 고민하고 있다.

현대모비스는 올 시즌 가장 약한 전력이라는 평가를 받았다. 5경기를 치렀고 2승3패. 경기력은 만만치 않다. 이런 과정들이 있기 때문이다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양세찬, 갑상선암 투병 고백 "12년째 약 먹는 중" ('옥문아')

2.

사실상 '사망선고' 유열, 폐섬유증으로 40kg→기적적 회복 "유언장도 썼다"

3.

'마약' 황하나, 승리 '버닝썬' 단골이라더니…범죄그룹 연루 의혹 속 캄보디아 포착[SC이슈]

4.

'혼전임신' 곽튜브, 결혼식 현장 최초 공개..전현무는 한숨 ('전현무계획')

5.

승리·황하나 이번엔 캄보디아 논란…인터폴 적색수배→'태자단지' 루머 재점화

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질이 붕괴됐다" 일본전 대참패 충격 빠진 브라질..."일본, 한국보다 완성도 높은 팀" 극찬

2.

'2-0에서 2-3, 일본에 대역전패' 카세미루의 작심토로 "45분으로 어린 시절의 꿈을 날릴 수 있어"

3.

17년만에 갱신된 '업셋' 삼성의 역사…그 사이 '넘사벽' 격차 벌어진 '가을 흉가' 롯데의 아픔 [SC포커스]

4.

"SONNY, 월드컵에서 보자" '단짝' 케인 멀티골→투헬 "이런 선수 없다" 최고 극찬…'6전 전승→18골-0실점' 잉글랜드 무결점, 유럽 첫 북중미行 확정

5.

'이번엔 우승?' 잉글랜드, 유럽서 가장 먼저 북중미행 확정...6전승-18골-무실점 '완벽 그 자체'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질이 붕괴됐다" 일본전 대참패 충격 빠진 브라질..."일본, 한국보다 완성도 높은 팀" 극찬

2.

'2-0에서 2-3, 일본에 대역전패' 카세미루의 작심토로 "45분으로 어린 시절의 꿈을 날릴 수 있어"

3.

17년만에 갱신된 '업셋' 삼성의 역사…그 사이 '넘사벽' 격차 벌어진 '가을 흉가' 롯데의 아픔 [SC포커스]

4.

"SONNY, 월드컵에서 보자" '단짝' 케인 멀티골→투헬 "이런 선수 없다" 최고 극찬…'6전 전승→18골-0실점' 잉글랜드 무결점, 유럽 첫 북중미行 확정

5.

'이번엔 우승?' 잉글랜드, 유럽서 가장 먼저 북중미행 확정...6전승-18골-무실점 '완벽 그 자체'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.