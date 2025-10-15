언빌리버블! 골스 서부 1위+올랜도 파이널 우승. ESPN 충격적 시뮬레이션 결과발표

기사입력 2025-10-15 17:38


언빌리버블! 골스 서부 1위+올랜도 파이널 우승. ESPN 충격적 시뮬레…
스테판 커리 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

언빌리버블! 골스 서부 1위+올랜도 파이널 우승. ESPN 충격적 시뮬레…
Oct 10, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey (0) drives for a shot against Orlando Magic forward Paolo Banchero (5) during the first quarter at Xfinity Mobile Arena. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

스포츠조선 류동혁 기자] 믿기지 않은 시뮬레이션 결과가 보도됐다.

미국 스포츠 전문매체 ESPN이 발표한 내용이다. 이 매체는 15일(한국시각) 2025~2026시즌 NBA 시뮬레이션 결과를 발표했다. 내용은 충격적이다.

결론부터 말하면 서부 컨퍼런스 1위는 골든스테이트 워리어스의 차지다. 강력한 우승후보 오클라호마 시티 썬더가 아니다.

파이널 우승은 더욱 예상 밖이다. 올랜도 매직이 차지했다.

ESPN은 '통계 기반 예측이 팀 능력의 정확한 척도라면 NBA 시즌은 어떻게 보일까. NBA 시즌을 미리 시뮬레이션하는 목적은 다양한 일들이 얼마나 통계적으로 자주 일어날 수 있는 지 확인하는 것이다. 결과는 시뮬레이션을 통해 무작위로 생성되며 플레이어 통계를 포함했다'고 했다.

이 매체는 시뮬레이션 결과를 발표했다.

올 시즌 최종 순위부터 충격적이다. 동부 1위는 올랜도 매직, 57승25패. 2위는 뉴욕 닉스다. 50승32패. 강력한 우승후보로 꼽히는 클리블랜드 캐벌리어스는 44승38패로 7위. 플레이 인 토너먼트 진출팀으로 전락했다.

서부는 더욱 예상 밖이다. 1위는 골든스테이트 워리어스다. 63승19패, 2위는 오클라호마시티 선더 58승24패를 기록했다. 3위는 덴버 너게츠(55승27패). 서부의 다크호스 휴스턴은 6위에 그쳤고, LA 레이커스는 최악인 13위로 플레이오프 탈락.


플레이오프를 살펴보자.

동부에서는 1라운드에서 올랜도, 뉴욕 닉스, 애틀랜타 호크스, 토론토 랩터스가 살아남았고, 서부에서는 골든스테이트, 오클라호마시티, 휴스턴, LA 클리퍼스가 생존했다.

컨퍼런스 준결승에서는 동부 올랜도 매직과 뉴욕 닉스, 서부 골든스테이트, 오클라호마시티가 진출했다.

컨퍼런스 결승에서는 동부는 올랜도가 뉴욕을 4승1패, 서부는 골든스테이트가 오클라호마시티를 4승2패로 꺾고 파이널에 진출한다.

마지막으로 파이널에서는 올랜도가 골든스테이트를 4승3패로 물리치고 우승을 차지한다. MVP는 파올로 반케로다.

이 예측은 너무 충격적이다.

올 시즌 NBA 판도는 여러 매체들이 소개한 바 있다. 공통적으로 디펜딩 챔피언 오클라호마시티의 2연패 가능성이 가장 높고, 서부에서는 휴스턴 로케츠와 덴버 너게츠가 강력한 다크호스로 꼽히고 있다.

골든스테이트의 경우, 스테판 커리, 지미 버틀러, 드레이먼드 그린 등 베테랑들이 건재하지만, 최상위권 전력은 아니라는 평가다.

제이슨 테이텀, 타이리스 할리버튼이 장기 부상자에 오른 보스턴 셀틱스와 인디애나 페이서스는 동부에서 두각을 나타낼 가능성이 높지 않다. 동부는 클리블랜드 캐벌리어스, 뉴욕 닉스가 강력한 우승후보로 꼽히고 있고, 올랜도는 상위권을 위협할 다크호스 정도로 평가받고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'프듀' 출신 아이돌, 걸그룹 양다리 걸치다 딱 걸렸다 "활동중단"[SC이슈]

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

4.

이효리 'Y2K 여신' 20대 시절 소환…지금 봐도 압도적 미모

5.

데프콘, '나솔' 제작진 '긴급 속보' 공지에 충격 "잠시만요"...송해나도 '입틀막'

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

5.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민 후계자 이미 찾았다" 역대급 극찬...'국가대표 미소집' 한국인 역대 8번째 라리가 데뷔, 미친 재능 김민수 관심 폭발

2.

홍명보호 초대박, 브라질 참사→大이변→월드컵 사상 첫 2포트 진짜 코앞 'FIFA 랭킹 22위 등극 유력'...호주 역전패+에콰도르 무승부

3.

쏘니 나 눈물나! '포스텍 경질' 초임박→"첼시전 반전 없다면 불가피"…마음의 상처 아물기도 전인데

4.

다음은 김하성 차례? '보라스 고객들' 알론소-벨린저 이어 브레그먼도 FA 선언, 유격수 시장 절대 유리

5.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.