[현장인터뷰] 정관장 유도훈 감독 "양준석보다 유기상의 3점포 제어가 중…

기사입력 2025-10-15 21:14


정관장 유도훈 감독. 사진제공=KBL

[창원=스포츠조선 류동혁 기자] 정관장이 LG를 완파했다.

유도훈 정관장 감독은 경기가 끝난 뒤 "경기 전에 트랜지션과 리바운드가 키라고 생각했다. 공격 리바운드를 10개 이상을 뺏겼지만, 수비에서 좋았다. 공격 소유권을 많이 가질 수 있었다"고 했다.

그는 "양준석과 유기상의 플레이 맥을 끊기 위해서 김영현과 표승빈이 잘해줬다. 타마요에게는 많은 실점을 했지만, 괜찮았다. 마레이 사이드에서 수비를 잘했다"고 했다.

아반도에게도 높은 평가를 했다.

그는 "공격 흐름이 좋지 않을 때 아반도가 좋은 득점을 했다. 오브라이언트가 톱에서 자꾸 공격하려는 습성이 있는데, 이 부분에 대해 조정이 필요하다"고 했다.

유 감독은 "대만 전지훈련에서 가장 컨디션이 좋은 선수가 한승희였다. 하지만, 당시 부상을 당해서 페이스가 좋지 않았는데, 예상보다 일찍 복귀했다. 한승희의 스피드와 수비, 그리고 볼 없는 공격에서 좋은 스페이싱을 제공한 것 같다"고 했다.

4쿼터 박정웅에게 볼 핸들러를 맡겼다.

유 감독은 "박정웅에게 연습 경기에서도 볼 핸들러를 맡겼다. 자꾸 밀려나가는 부분이 있는데, 수정을 해야 할 것 같다. 볼 핸들러는 공격의 시작을 잘 만들어야 한다. 오늘은 들어갈 때부터 표정과 눈빛의 집중력이 없었던 것 같다. 계속 지적하면서 키워야 한다"며 "박지훈이 없기 때문에 우리가 잘하는 것을 해야 한다. 수비를 강조한 이유다. 공격은 수정을 하다보면 더 좋은 공격력이 나오지 않을까 생각한다. 아반도가 투 포인트 게임을 잘해주고 있다. 공격에서는 여전히 수정 사항이 많다"고 했다.


유도훈 감독은 대구 가스공사 시절 LG에게 단 한 차례도 이기지 못했다. 유 감독은 이 질문에 웃으면서 "정관장에서는 승률 100%라 생각한다"고 농담을 던졌다.

그는 "양준석이 LG의 공격 시발점이지만, 유기상의 3점포를 막는 게 더 중요하다고 생각했다. 이 부분에 초점을 맞췄다. 삼성전에서는 니콜슨 이대성 등이 잘하는 플레이에 실점을 했기 때문에 실패했다. 오늘은 상대가 잘하는 부분에 대한 수비에 초점을 맞췄다"고 했다. 창원=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

