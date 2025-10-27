'닉 퍼킨스 효과' 대구 한국가스공사, 서울 SK 잡고 '개막 8연패 탈…

'닉 퍼킨스 효과' 대구 한국가스공사, 서울 SK 잡고 '개막 8연패 탈출'…안양 정관장, 수원 KT 누르고 '단독 1위' 질주(종합)

기사입력 2025-10-27 06:00


사진제공=KBL

사진제공=KBL

대구 한국가스공사가 '8전9기' 끝에 개막 첫 승리를 거머쥐었다. 한국가스공사는 26일 대구실내체육관에서 열린 서울 SK와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈경기에서 연장 접전 끝에 83대81로 승리했다. 개막 8연패 뒤 값진 첫 승리를 챙겼다. 새 외국인 선수 닉 퍼킨스가 33분35초를 뛰며 26점, 8리바운드를 기록, 팀을 승리로 이끌었다. 반면, SK는 자밀 워니가 더블더블(25점-21리바운드)을 달성하고도 승리하지 못했다. 특히 워니가 경기 막판 부상으로 이탈하며 1패 이상의 손실을 입게 됐다.

충격이었다. 한국가스공사는 새 시즌을 앞두고 '원조 리바운드 머신' 라건아를 영입하는 등 올 시즌 강력한 '돌풍 후보'로 꼽혔다. 그러나 개막 8연패하며 위기에 놓였다. 결단을 내렸다. 외국인 선수 교체 카드를 꺼내 들었다. 만콕 마티앙과 결별하고 퍼킨스을 영입했다. 퍼킨스은 25일 데뷔전에서 부산 KCC를 상대로 21점, 8리바운드로 맹활약했다. 그러나 팀의 연패를 끊지 못했다. 한국가스공사는 KBL 개막 최다 연패 역대 2위 불명예를 썼다.

이를 악물었다. 한국가스공사는 홈에서 열린 1라운드 마지막 경기에서 '지친' SK를 상대로 집중력을 선보였다. SK는 22일 일본 원정에서 동아시아슈퍼리그(EASL)를 치르고 돌아온 상황이었다. 한국가스공사는 경기 초반부터 상대를 적극적으로 밀어붙였다. SK는 쉽게 물러서지 않았다. 3쿼터 매서운 손끝을 자랑하며 접전 상황을 만들었다. 결국 경기는 연장전으로 이어졌다. 뒷심에서 한국가스공사가 웃었다. 경기 종료 11초를 남기고 정성우가 상대 파울로 얻은 자유투를 모두 성공했다. 반면, SK는 대릴 먼로의 자유투가 빗나가며 고개를 숙였다.


사진제공=KBL
안양 정관장은 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 수원 KT와의 원정 경기에서 92대87로 승리했다. 정관장(7승2패)은 4연승을 달리며 단독 1위에 올랐다. 조니 오브라이언트가 22점, 변준형이 20점을 책임지며 승리를 합작했다. 반면, KT는 연승 행진을 '3'에서 마감했다. 1라운드를 6승3패로 마감했다.

예상을 깬 경기였다. 올 시즌 두 팀 모두 수비에서 매우 강력한 모습을 보였다. 하지만 이날은 뜨거운 공방전을 펼쳤다. 정관장이 달아나면 KT가 추격하는 모습이었다. 특히 KT는 경기 한때 16점 밀리던 경기를 따라붙는 힘을 발휘했다. 그러나 막판 집중력에서 정관장이 앞섰다. 정관장은 경기 종료 40초를 남기고 86-85로 앞선 상황에서 오브라이언트의 버저비터 득점으로 점수 차를 벌렸다. 이어진 공격에서 오브라이언트는 상대 파울로 얻은 자유투를 모두 성공하며 승리의 마침표를 찍었다.

경기 뒤 유도훈 정관장 감독은 "3쿼터에 역전을 허용하며 나쁜 흐름이었다. 그럼에도 우리가 승리할 힘이 생긴 것 같다. 그 부분을 통해 자신감을 갖길 바란다. 공격에서 우리가 영리하게 플레이할 수 있는 방법을 수정해야 한다. 상대 압박 수비에 실책이 나오지 않도록 수정해야 할 것"이라고 말했다.


사진제공=KBL
서울 삼성은 잠실실내체육관에서 열린 고양 소노와의 대결에서 85대83으로 이겼다. 3연패에서 탈출한 삼성은 3승5패로 SK와 공동 7위에 올랐다. 4연패한 소노는 2승7패로 9위에 머물렀다. 삼성의 앤드류 니콜슨이 19점-8리바운드, 케렘 칸터가 15점, 이관희가 3점 슛 4개를 포함해 14점-5어시스트로 활약했다. 소노는 케빈 켐바오가 20점-13리바운드, 이정현이 20점7어시스트로 분투했지만 막판 뒷심에서 밀렸다.

수원=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

