'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어…

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

2025-10-27


[스포츠조선 정유나 기자] 가수 조현아가 술 때문에 20kg 이상 쪘다고 고백했다.

26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 연예계 대표 애주가 조현아, 송해나, 한해가 '술 없는 해장 맛집 투어'에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 조현아는 '술 좋아하는 절친들' 모델 송해나, 가수 한해에게 "오늘은 신동엽 선배님 맛집으로 갈 것"이라고 선전포고를 날려 모두의 눈길을 사로잡았다.

술 때문에 20kg 이상 쪘다던 조현아는 "우리가 살찐 것은 8할의 술이다"라며 송해나에게 "사실 한해랑 저는 다이어트 중이다"라고 밝혔다.


그러자 송해나는 "여태까지 관리하면서 몇 kg까지 빼봤느냐"고 물었고, 조현아는 "제일 많이 찐 키로를 말하면 안 되냐. 나 21kg 쪘다"라고 솔직하게 털어놨다.

7년 전 41kg였다는 조현아는 "66kg까지 쪘다. 조금 빼서 59kg로 갔다가 62kg, 다시 59kg다"라고 전해 눈길을 끌었다.

이와 함께 자료화면으로 조현아가 41kg의 늘씬했던 시절 모습이 공개돼 놀라움을 자아냈다.

