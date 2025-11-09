[현장인터뷰]'시즌 첫 3연승' 전희철 감독 "선수들이 잘하는 것"…'패장' 김효범 감독 "백투백 여파"

기사입력 2025-11-09 21:47


[현장인터뷰]'시즌 첫 3연승' 전희철 감독 "선수들이 잘하는 것"…'패…
9일 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과 서울 SK의 경기, SK 전희철 감독이 작전지시를 하고 있다. 잠실실내체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.09/

[잠실실내=스포츠조선 김가을 기자]"선수들이 잘하는 것이다."

전희철 서울 SK 감독의 말이다.

서울 SK는 9일 서울 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정경기에서 75대67로 승리했다. SK(7승7패)는 시즌 첫 3연승을 달리며 '5할 승률'에 복귀했다.

경기 뒤 전 감독은 "선수들이 경기 들어가기 전에 얘기한 부분을 1쿼터부터 의욕이 넘치게 해줬다. 감독으로서 그런 부분에 대해 고맙게 생각한다. 후반에 좋지 않은 타이밍도 있었고 밀리는 모습도 있었다. 하지만 타임타임 잘 해줬다. 최원혁이 리바운드 8개를 잡았다. 선수들이 리바운드에서 지지 않으려는 모습을 잘 보여줬다. 1쿼터에 우리가 많은 득점하면서 리드를 잡아서 편하게 된 것 같다. 1쿼터는 공수가 잘 된 경기였다. 1쿼터 리드를 잡은 것이 그 점수 차를 유지하면서 승리한 것 같다"고 말했다.

SK는 최근 1쿼터 흐름이 좋다. 전 감독은 "선수들이 잘하는 것이다. 준비를 똑같이 한다. 상대성을 잘 준비해야 한다. 최근 경기에서 1쿼터 스타트를 잘해주는 것은 수비 집중력인 것 같다. 자연스레 속공도 나오는 것 같다. 안영준이 합류한 뒤 그런 모습이 더욱 활발한 것 같다. 전체적으로 최근 경기는 집중력이 정말 좋은 것 같다. 수비에서 약속한 부분을 잘 지켜주고 있다. 선순환이 되는 느낌"이라며 "이기면 선수가 잘한 것, 지면 감독 탓이다. 인정한다. 선순환 되는 구조를 느낀다. 어떤 집중력을 갖고 해야하는지 느꼈으면 하는 바람"이라고 했다.

그는 이날 32득점-12리바운드를 기록한 워니에 대해 "분명 1라운드에서 했던 플레이보다 적극성도 더 좋아졌다. 수비 동작, 공격에서 자신이 가지고 가야 할 장점 등이 그렇다. 1라운드 때는 워니답지 않다는 말이 있었다. 부상 이후 자신의 모습을 다시 보이는 것 같다. 공격도 공격이지만 수비에서 같이 하는 모습이 눈에 많이 보인다. 그런 부분을 반갑게 생각한다. 워니가 팀이 하는 것을 보면서 바뀐 게 맞는 것 같다. 자신이 (부상으로) 빠진 세 경기에서 먼로와 다른 선수들이 보인 모습을 봤다. 열심히 하고 유기적으로 돌아가는 모습을 보여줬다"고 말했다.


[현장인터뷰]'시즌 첫 3연승' 전희철 감독 "선수들이 잘하는 것"…'패…
9일 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성과 서울 SK의 경기, 아쉬운 표정의 서울 삼성 김효범 감독. 잠실실내체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.09/
한편, 이날 2연패한 김효범 삼성 감독은 "백투백(연이은 경기) 여파가 있었던 것 같다. 잘 쉬고 다음 경기 잘 준비하겠다"고 말하고 인터뷰를 마쳤다.

잠실실내=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

god 데니안 "父, MBC 공채 1기 탤런트였다"…'연예 DNA 인증'

2.

남궁민, ♥진아름과 결혼 4년 차...대놓고 애정 표현 "사랑하는 내 사람"

3.

딘딘, 개념 연예인 고충 토로 "미칠 것 같아..숨 막혀 죽겠다" ('1박2일')

4.

유재석 미담 또 나왔다..."결혼식서 쭈뼛대니까 챙겨줘" ('런닝맨')

5.

안성댁 박희진 근황 "작사가 활동→시나리오 집필 중" ('복면가왕')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

3.

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

4.

"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

5.

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 첫 리그 우승은 메시에게 물어봐" GOAT, 2골1도움→통산 400도움 펄펄, LA-마이애미 동반 컨퍼런스 준결승행

2.

염갈량 재계약 축포인가. 류지현 국대감독 축포인가. '잠실 빅보이' 투런포 작렬. 그런데 일본에 함께 못가네[고척 현장]

3.

이틀간 한국 유일한 실점이 김서현... 류지현의 진단은 '지쳤다' 그러나 교체 이유는 투구수[고척 코멘트]

4.

"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

5.

[K리그1 현장리뷰]'이청용 AS→루빅손 벼락골' 울산 살았다, 수원FC 1-0 제압…조현우 폭풍 선방, 싸박 동점골→VAR 무산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.