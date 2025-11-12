"커리형, 나 샤이야!" 세대교체의 완결판. OKC, 골스 가비지 게임 …

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리는 없었다. 샤이 길저스 알렉산더는 빛났다. 마치, NBA 세대교체의 상징적 경기를 보는 듯 했다.
11승1패를 기록한 오클라호마는 서부 선두를 질주했다. 골든스테이트는 6승6패.
이날 길저스 알렉산더는 단 29분만을 소화했다. 28득점, 11어시스트로 경기를 지배했다.
|
|
하지만, 오클라호마의 공수 조직력과 압박, 그리고 속도는 골든스테이트를 압도했다. 골든스테이트는 커리 뿐만 아니라 지미 버틀러, 드레이먼드 그린 등 풀 전력을 동원했지만, 경기는 일찌감치 오클라호마의 완승 모드였다.
1쿼터부터 오클라호마는 골든스테이트는 압도했다. 길저스 알렉산더가 10점을 집중했고, 쳇 홈그렌도 지원했다. 게다가 1쿼터 막판 커리는 플래그런트 파울을 범했고, 아이재아 조가 자유투 3개를 모두 성공시켰다.
결국 34-25, 9점 차 리드.
2쿼터 세컨 유닛 구간에서 오클라호마는 더욱 점수 차를 벌렸다. 알렉스 카루소의 에너지 레벨을 중심으로 골든스테이트를 압박했다. 게다가 커리는 2쿼터 오클라호마의 강력한 압박에 무득점의 수모를 겪었다.
결국 19점 차로 마친 전반. 오클라호마는 3쿼터 35점 차까지 벌리면서 사실상 승패를 결정지었다. 오클라호마는 4쿼터 주전들을 기용하지 않으면서 다음 경기를 대비했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com