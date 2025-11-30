"계륵듀오는 없다!" MVP 레벨 슈퍼가드+괴물 신예. 필라델피아 미래 …

[스포츠조선 류동혁 기자] '계륵 듀오' 대신 젊고 유망한 다이내믹 듀오가 필라델피아의 미래 플랜을 변화시키고 있다.
미국 ESPN은 30일(한국시각) '타이리스 맥시, VJ 에지콤 조합이 조엘 엠비드와 폴 조지 듀오를 대체할 것이다. 젊은 맥시, 에지콤 듀오를 중심으로 이미 필라델피아는 전략을 수정했고, 젊은 백코트진이 이미 필라델피아의 미래 플랜의 중심으로 자리잡았다'고 했다.
이 매체는 '필라델피아의 긴 역사 속에서 지난 시즌은 너무 참혹했다. 40년이 넘는 챔피언십 가뭄을 끝내겠다는 꿈으로 시작한 지난 시즌은 FA 폴 조지를 영입해 엠비드와 강력한 원-투 펀치를 형성하려 했다. 게다가 떠오르는 슈퍼스타 가드 타이리스 맥시와 함께 뛰게 빅3도 만들 수 있었다'며 '엠비드는 왼쪽 무릎 부상으로 19경기에만 출전했고, 폴 조지는 41경기만 소화했다. 노쇠화 현상도 있었다. 결국 24승 58패의 부진한 시즌을 보냈다'고 했다.
필라델피아는 올 시즌 3순위 지명권을 에지컴에게 사용했다.
초반부터 센세이션을 일으켰다. 강력한 운동능력과 폭발적 속공 수행 능력, 다재다능한 콤보 가드인 그는 에이스 맥시와 잘 어울렸다.
이 매체는 '에지컴은 인상적 출발을 보이며 스카우트, 경영진, 리그 내부 관계자들의 극찬을 받았다. 한 서부 컨퍼런스 임원은 맥시와 에지컴은 엠비드와 조지의 시대를 벗어날 수 있는 동력을 제공한다고 말할 정도였다'고 했다.
실제 맥시는 MVP 레이스 5위에 오를 정도다. MVP급 레벨로 성장하고 있다. 확실한 필라델피아의 젊은 에이스다.
에지컴은 예상 외의 기량을 보이고 있다. CBS스포츠는 '에지컴이 이 정도로 잘 할 지는 예상치 못했다'고 극찬할 정도다.
ESPN은 '두 젊은 백코트 듀오가 중심이 되면서 필라델피아는 에너지 넘치는 팀이 됐다. 확실히 팀 에너지가 더 많아 보인다. 엠비드와 폴 조지가 건강하게 기다리는 것을 볼 필요가 없을 정도'라며 '필라델피아는 명확한 정체성을 확립했다. 엠비드 중심에서 맥시 중심의 팀 컬러다. 맥시의 맹활약은 엠비드가 없는 상황에서도 경쟁력을 경쟁력을 유지할 수 있게 했다'고 했다.
엠비드는 무릎 부상 여파로 예전의 기량을 찾을 수 없다는 전망이 팽배하다.
이 매체는 '엠비드를 최대한 활용하는 방법을 찾아야 한다. 그가 예전처럼 돌아올 순 없을 것으로 보인다. 공격을 그를 중심으로 구축할 수는 없다'며 '엠비드의 기동성이 떨어지고 있다. 외곽의 수비 타깃이 되고 있고, 오른쪽 무릎 통증으로 2주 넘게 결장했다. NBA 리그는 더욱 속도를 높이고 있다. 엠비드는 계속 곤란한 상황에 처할 것'이라고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com