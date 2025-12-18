하나은행 이이지마 사키, 올스타 팬 투표에서 외국 선수 가운데 처음으로 …

|
하나은행 이이지마 사키가 WKBL 올스타 팬 투표에서 외국 선수로는 처음으로 1위를 차지하는 이정표를 세웠다.
지난 시즌 올스타 투표에서 15위(총 16명 선발)를 기록했던 이이지마 사키는 올 시즌 단숨에 1위로 도약했다. 국내 선수가 아닌 외국인 선수 가운데 처음으로 1위에 오른 것은 물론 하나은행 소속 선수로는 2022~2023시즌 신지현 이후 두번째 팬 투표 1위라는 기록도 함께 남겼다. 이이지마 사키는 지난 시즌 BNK에서 한국 무대 데뷔를 한 이후 올 시즌을 앞두고 하나은행에 아시아쿼터 선수 1순위로 선택된 이후 경기당 평균 득점 3위(17.56점), 3점 성공 2위, 블록슛 1위(1.44개), 공헌도 2위 등 공수 전부문에서 맹활약을 하고 있다.
더불어 만년 하위권팀이라는 꼬리표를 떼고 올 시즌 1위를 질주하고 있는 하나은행은 5명의 주전 선수가 모두 올스타로 뽑히게 됐다. 이번 명단에는 생애 첫 올스타에 선정된 선수들도 다수 포함됐다. 지난 시즌 신인 선수상을 수상한 신한은행 홍유순과 우리은행 이민지가 데뷔 2년차 시즌에 올스타로 이름을 올렸으며, 하나은행 박소희, BNK썸 변소정, KB스타즈 이채은까지 총 5명이 데뷔 후 처음으로 올스타 페스티벌에 참가하게 됐다.
올스타전 당일에는 현장을 찾는 팬들 가운데 유료 티켓 구매자 중 추첨을 통해 현대자동차 2026 아반떼 CN7 1대가 제공되며, 이외에도 여행상품권 등 다양한 경품이 추첨을 통해 제공된다. 하프타임에는 걸그룹 하이키(H1-KEY)가 축하 무대를 꾸민다. 올스타전 티켓 예매는 22일 오후 2시 오픈 예정이다.
