시즌 4패! 그래도 OKC 아성은 굳건했다. 파워랭킹 1위. 괴물 앞세운…

[스포츠조선 류동혁 기자] 시즌 4패째를 기록했다. 샌안토니오 스퍼스에게 연속으로 패했다.
오클라호마는 26승4패를 기록 중이다. 최근 패배 횟수가 많아지고 있지만, 시즌 70승은 여전히 문제없고, NBA 정규리그 역대 최다승(74승) 역시 가능하다.
3위는 뉴욕 닉스. 20승8패를 기록 중인 동부 최고의 팀 중 하나다. 제일런 존슨, 칼 앤서니 타운스가 여전히 원-투 펀치로 위력을 발휘하고 있다.
4위는 덴버 너게츠가 차지했고, 빅터 웸반야마가 복귀한 샌안토니오 스퍼스는 톱 5에 진입했다. 5위.
6위는 휴스턴 로케츠, 7위는 LA 레이커스, 8위는 미네소타 팀버울브스, 9위는 보스턴 셀틱스, 10위는 올랜도 매직이 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
NBA 주간 파워랭킹
순위=팀
1=오클라호마
2=디트로이트
3=뉴욕
4=덴버
5=샌안토니오
6=휴스턴
7=LA 레이커스
8=미네소타
9=보스턴
10=올랜도
11=필라델피아
12=토론토
13=피닉스
14=클리블랜드
15=마이애미
16=골든스테이트
17=애틀랜타
18=멤피스
19=시카고
20=포틀랜드
21=댈러스
22=밀워키
23=샬럿
24=유타
25=뉴올리언스
26=브루클린
27=LA 클리퍼스
28=새크라멘토
29=인디애나
30=워싱턴