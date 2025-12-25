시즌 4패! 그래도 OKC 아성은 굳건했다. 파워랭킹 1위. 괴물 앞세운 산왕 톱 5 진입

기사입력 2025-12-25 08:16


시즌 4패! 그래도 OKC 아성은 굳건했다. 파워랭킹 1위. 괴물 앞세운…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 시즌 4패째를 기록했다. 샌안토니오 스퍼스에게 연속으로 패했다.

하지만, 오클라호마시티 선더의 아성은 깨지지 않았다. 여전히 파워랭킹 1위를 달렸다.

미국 ESPN은 크리스마스 발표한 NBA 파워랭킹에서 오클라호마를 1위로 지목했다.

오클라호마는 26승4패를 기록 중이다. 최근 패배 횟수가 많아지고 있지만, 시즌 70승은 여전히 문제없고, NBA 정규리그 역대 최다승(74승) 역시 가능하다.

절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더가 건재한 가운데, 쳇 홈그렌, 제일런 윌리엄스, 아이재아 하르텐스테인의 '싱크' 맞추기가 중요하다. 최근 승부처에서 실책이 많이 늘고 있는 게 유일한 흠이다.

2위는 디트로이트 피스톤스가 차지했다. 현 시점 동부 최강의 팀이자, 케이드 커닝햄, 제일런 듀렌의 젊은 원-투 펀치가 이끄는 팀이다. 강력한 수비 압박과 함께 공수 밸런스가 좋다.

3위는 뉴욕 닉스. 20승8패를 기록 중인 동부 최고의 팀 중 하나다. 제일런 존슨, 칼 앤서니 타운스가 여전히 원-투 펀치로 위력을 발휘하고 있다.

4위는 덴버 너게츠가 차지했고, 빅터 웸반야마가 복귀한 샌안토니오 스퍼스는 톱 5에 진입했다. 5위.

6위는 휴스턴 로케츠, 7위는 LA 레이커스, 8위는 미네소타 팀버울브스, 9위는 보스턴 셀틱스, 10위는 올랜도 매직이 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

NBA 주간 파워랭킹

순위=팀

1=오클라호마

2=디트로이트

3=뉴욕

4=덴버

5=샌안토니오

6=휴스턴

7=LA 레이커스

8=미네소타

9=보스턴

10=올랜도

11=필라델피아

12=토론토

13=피닉스

14=클리블랜드

15=마이애미

16=골든스테이트

17=애틀랜타

18=멤피스

19=시카고

20=포틀랜드

21=댈러스

22=밀워키

23=샬럿

24=유타

25=뉴올리언스

26=브루클린

27=LA 클리퍼스

28=새크라멘토

29=인디애나

30=워싱턴

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖어서 화나"

2.

김지민♥김준호, 신혼 5개월차에 벌써 '각방'…"같이 자면 이혼할 뻔"

3.

선우용여, 입국장서 子 3시간째 안 나와 ‘멘붕’..결국 눈물

4.

김준호, ♥김지민과 첫날밤 후 '1일'…"사람들 다 갔는데 안방서 혼자 자더라"

5.

'이은성♥' 서태지, 11세 딸과 소소한 일상 "애들은 쭉쭉 늘어나고 우리만 늙어가"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

3.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

4.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

5.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'80억 직격탄' 결국은 나홀로 선택…'9위 성적표'는 어떻게 채우나

2.

'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문 결정, 코리안 마케팅에 진심 펼친다

3.

"파격적 장기계약" '33세 MF'손준호,충남 아산과 4년 재계약[단독]

4.

"하루에 감독6인 오피셜 실화?" 이정효→코스타→김현석→이정규→정정용→박건하...K리그 역대급 크리스마스 이브[종합]

5.

일본은 답답해 미칠 지경! 모리야스 감독, 이강인 물리친 日 에이스 이탈에..."너무 슬픈 장면" 한숨→"회복에 전념했으면 좋겠어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.