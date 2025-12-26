"승부욕 강한 진정한 후퍼!" 커리의 극찬. 댈러스 괴물신예 쿠퍼 플래그가 쓴 NBA 새 역사.

기사입력 2025-12-27 09:49


"승부욕 강한 진정한 후퍼!" 커리의 극찬. 댈러스 괴물신예 쿠퍼 플래그…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"승부욕 강한 진정한 후퍼!" 커리의 극찬. 댈러스 괴물신예 쿠퍼 플래그…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] '승부욕이 강한 진정한 농구선수. 리그를 빛낼 미래의 슈퍼스타.'

골든스테이트 워리어스 에이스 스테판 커리의 극찬이다.

댈러스 매버릭스의 대형 신인이자, 신인왕 0순위 후보 쿠퍼 플래그에 대한 평가다.

골든스테이트와 댈러스는 크리스마스 매치를 치렀다. 미국 샌프란시스코 체이스 센터에서 열린 경기에서 골든스테이트는 126대116로 승리를 거뒀다.

스테판 커리는 23득점을 올리면서 승리의 일등공신이 됐다.

하지만, 최다득점은 쿠퍼 플래그의 차지였다. 그는 36분을 뛰면서 27득점, 6리바운드, 5어시스트를 기록했다. NBA 역사를 새로 썼다. 신인 선수 최초로 크리스마스 매치에서 25-5-5를 기록한 선수가 됐다.

경기력은 매우 인상적이었다.

경기가 끝난 뒤 커리는 자신의 SNS에 '그는 진정한 농구 선수이자 승부욕이 매우 강한 선수다. 리그는 이제 매우 든든한 슈퍼스타 인재를 갖게 됐다'고 극찬했다.


올해 19세인 플래그는 경기당 평균 34분 동안 19.4득점, 6.4리바운드, 3.8어시스트를 기록하고 있다.

경기를 치를수록 더욱 위력이 강해진다. 최근 6경기 동안 평균 27.5득점, 5.5어시스트를 기록 중이고, 필드골 성공률은 무려 52.6%다.

올 시즌 댈러스의 완벽한 에이스 역할을 하고 있다.

적장 스티브 커 감독도 높은 평가를 했다. 그는 경기가 끝난 뒤 '믿을 수 없는 재능이다. 경기 감각, 체격, 운동 능력 등 모두 농구에 대한 감각이 뛰어나다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이선균, 마지막까지 싸웠다..."억울하다" 호소에도 이별 '눈물 속 2주기'

2.

오윤아, 성인된 발달장애 아들 희소식 "피지컬 좋으니 가능성 있다고" ('Oh!윤아')

3.

남보라 13남매 근황.."은행 근무 동생, 1억 보이스피싱범 잡았다"

4.

18년 장수 그룹은 다르네...소녀시대 수입 1위 멤버→싸움 無 비결

5.

'박시은♥' 진태현, 입양 딸에 통큰 지원 "하고싶은 거 다해, 엄빠가 다 해줄게"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 이렇게 반가운 소식이! '1위 경쟁자' 멕시코 최고 전력, 충격 기록 공개..."월드컵 세 번 뛰고, 여전히 0골"

2.

합작 33승한 폰세-와이스의 대체자 화이트-에르난데스. 몇승하면 만족일까

3.

中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT…'역사적 저주 깰까', U-23 아시안컵 앞두고 환호

4.

미일 통산 '121승' 좌완 첫 대표팀이라고? 오타니의 고향-고교 3년 선배 기쿠치, 그에게 바라는 건 2023년 다르빗슈 역할[민창기의 일본야구]

5.

[KBL리뷰]'시즌 첫 2차연장 혈투' LG, KCC전 10연승 질주…혈투 끝에 109-101 승리, KCC 8연승 저지

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 이렇게 반가운 소식이! '1위 경쟁자' 멕시코 최고 전력, 충격 기록 공개..."월드컵 세 번 뛰고, 여전히 0골"

2.

합작 33승한 폰세-와이스의 대체자 화이트-에르난데스. 몇승하면 만족일까

3.

中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT…'역사적 저주 깰까', U-23 아시안컵 앞두고 환호

4.

미일 통산 '121승' 좌완 첫 대표팀이라고? 오타니의 고향-고교 3년 선배 기쿠치, 그에게 바라는 건 2023년 다르빗슈 역할[민창기의 일본야구]

5.

[KBL리뷰]'시즌 첫 2차연장 혈투' LG, KCC전 10연승 질주…혈투 끝에 109-101 승리, KCC 8연승 저지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.