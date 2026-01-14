[현장인터뷰] 이상범 하나은행 감독, "운이 좋아서 이겼을 뿐이다"

기사입력 2026-01-14 21:50


[현장인터뷰] 이상범 하나은행 감독, "운이 좋아서 이겼을 뿐이다"



"운이 좋아서 이겼을 뿐이다."

하나은행이 5연승을 이어가며 시즌 반환점을 승률 80%(12승3패)로 마쳤다. 팀 창단 이후 당연히 처음인 기록이다.

하나은행은 14일 부산사직체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' BNK전에서 66대64로 힘겨운 재역전승을 거뒀다. 하나은행은 1점차로 뒤지고 있는 상황에서 박소희가 회심의 3점포를 성공시킨 반면, BNK는 마지막 공격에서 안혜지의 자유투 실패에다 공격 리바운드 이후 넣은 골밑슛이 림을 외면하면서 혈전이 마무리됐다.

박소희가 3점포 5개를 포함해 22득점, 진안이 18득점-15리바운드-8어시스트의 트리플 더블급 활약으로 공격을 이끌었지만 이상범 하나은행 감독은 결코 기뻐하지 않았다.

이 감독은 "운이 좋아서 이겼을 뿐이다. 상대가 평소같으면 마지막에 넣었을 골"이라며 "승리를 하더라도 이렇게 실수가 많은 경기를 계속 간다면 우리의 1위는 결코 오래가지 않을 것"이라고 냉정하게 말했다.

이어 "수비 미스가 너무 많이 나왔다. 박소희가 마지막 공격에서 잘 넣어줬지만, 수비 실수 투성이였다"라며 "선수들에게 늘 강조를 하는 것은 결코 화려한 플레이가 아니라 궂은 일을 해달라는 것이다. 그런데 선수들이 승리를 하다보니 초심을 잃은 것 같다. 다시 상기를 시키도록 하겠다"고 강조했다.

승률 80%로 1위를 질주하는 것에 대해서도 "우리팀은 한 경기 한 경기 최선을 다할 뿐이다. 다음 경기인 우리은행전에만 집중하고 있으며, 그 다음 경기는 그 이후 생각할 것"이라며 "1위의 자리가 시즌 막판에 우리의 것일지 아닐지도 모른다. 이제까지 해온 것처럼 초심을 가지고 다음 경기에만 초점을 맞추겠다"고 말했다.


부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 1만3천 '안티' 양성했던 '두쫀쿠' 논란 해명..안성재 "실수했다는 생각" 피드백('셰프 안성재')

2.

'42살에 낳은 늦둥이' 이성미, '박보영 닮은 딸' 자랑 "건강해서 감사"

3.

정형돈, 정준하에 결국 일침 "앓는 소리 그만, 장사도 잘 되지 않냐"

4.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

5.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

스포츠 많이본뉴스
1.

실력도 여신급! '레베카 대폭발' 흥국생명, 선두 한국도로공사 격침! → 3연승으로 2위와 승점 동점

2.

충격! "한국 만나면, 준결승 진출 가능" 중국, 공한증은 잊었다→대놓고 韓 만날 준비 중..."U-23 레벨에선 우리가 2연승"

3.

파죽의 3연승! 요시하라 흥국생명 감독은 웃지 않았다 → "기쁘지만 더 집중해야"

4.

"미국 무시하지마" 손흥민의 MLS, 세계 10대리그 유지→에레디비시보다 높다…J리그 19위-K리그 38위(옵타 파워랭킹)

5.

[현장분석] 3Q 14점 폭발 데릭 타임+강성욱 커리어 하이 20득점. KT 더블 핸들러 52점 합작, KCC 107대95 완파. KT 득점 아킬레스건 해법 마련했다

스포츠 많이본뉴스
1.

실력도 여신급! '레베카 대폭발' 흥국생명, 선두 한국도로공사 격침! → 3연승으로 2위와 승점 동점

2.

충격! "한국 만나면, 준결승 진출 가능" 중국, 공한증은 잊었다→대놓고 韓 만날 준비 중..."U-23 레벨에선 우리가 2연승"

3.

파죽의 3연승! 요시하라 흥국생명 감독은 웃지 않았다 → "기쁘지만 더 집중해야"

4.

"미국 무시하지마" 손흥민의 MLS, 세계 10대리그 유지→에레디비시보다 높다…J리그 19위-K리그 38위(옵타 파워랭킹)

5.

[현장분석] 3Q 14점 폭발 데릭 타임+강성욱 커리어 하이 20득점. KT 더블 핸들러 52점 합작, KCC 107대95 완파. KT 득점 아킬레스건 해법 마련했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.