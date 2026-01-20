2옵션 빠진 OKC 3점슛 23개 폭발. 클블 8개 부진. OKC 완승. 3점슛 결과물 만든 OKC의 위력

기사입력 2026-01-20 11:49


2옵션 빠진 OKC 3점슛 23개 폭발. 클블 8개 부진. OKC 완승.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

2옵션 빠진 OKC 3점슛 23개 폭발. 클블 8개 부진. OKC 완승.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자 2옵션 제일런 윌리엄스가 부상이다. 오클라호마시티 선더는 최근 흔들린다. 하지만, 여전히 강력하다.

클리블랜드를 완파했다.

오클라호마시티는 20일 미국 오하이오주 클리블랜드 퀴큰 론즈 아레나에서 열린 2025~2026시즌 NBA 정규리그 원정 경기에서 동부 강호 클리블랜드 캐벌리어스를 136대104로 완파했다.

오클라호마는 원-투 펀치 샤이 길저스 알렉산더(30득점, 3어시스트)와 쳇 홈그렌(28득점, 8리바운드)를 앞세워 도노반 미첼(19득점) 에반 모블리(16득점)가 분전한 클리블랜드를 대파했다.

오클라호마는 36승8패, 서부 절대 1위 자리를 유지했다.

오클라호마의 3점포가 시원하게 터졌다. 이날 3점슛 23개를 적중시켰다.

반면 클리블랜드는 단 8개만을 성공했다. 3점슛에서 승패가 갈렸다. 이 이유는 표면적이다.

왜 양팀의 3점슛이 극단적으로 갈렸는 지에 대한 해석이 필요하다.


오클라호마는 강력한 수비가 기반이다. 제일런 윌리엄스가 부상이지만, 애런 위긴스, 루겐츠 도트, 아제이 미첼, 아이재아 조, 알렉스 카루소 등 주전과 백업을 고루 맡을 수 있는 선수들이 즐비하다.

승부처에서는 길저스 알렉산더에게 의존하는 경향이 있지만, 전체적으로 강력한 압박 수비와 함께, 외곽에서 언제든지 3점슛을 쏠 수 있는 선수들이 많다.

게다가 지난 시즌 디펜딩 챔피언으로서 경험도 살아있다. 강력한 조직력을 가지고 있고, 상대 수비 약점을 다양한 공격 루트로 공략한다. 결국 길저스 알렉산더의 홈그렌의 원-투 펀치 그래비티를 효율적으로 공략했다.

클리블랜드는 메인 볼 핸들러 대리우스 갈랜드가 부상으로 결장했다. 미첼이 있지만, 갈랜드가 결장할 경우, 클리블랜드는 샷 크리에이턱다 미첼 밖에 없다. 즉, 오클라호마는 미첼을 효율적으로 제어하면서 클리블랜드의 볼 흐름을 차단했고, 강력한 압박 수비로 상대 3점을 제어했다. 이같은 시스템 속에서 양팀의 3점슛 성공률은 극단을 달렸다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 김주하, 마약 조사받았다 "소변 검사 때 여경 동행..자존심 상해"

2.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

3.

조정석, ♥거미 둘째 출산 후 잠정 활동 중단…자필편지 공개 "당분간 육아 집중"

4.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

5.

방탄소년단 공연에 멕시코 대통령도 나섰다…예매 논란에 정부 개입[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG 보고 있나' 아틀레티코는 이강인에 진심이다...이적료 685억원 준비, 1월 안되면 6월에도 다시 시도한다!

2.

295억 김하성 황당 수술에 15억 더 썼다. 애틀랜타 백업 내야수 영입. 도루성공률 84.1% 마테오

3.

토트넘 포체티노 2기 체제 고려→손흥민 EPL 컴백 시나리오?..."장기적인 선택지로 고민"

4.

[공식발표]"아시아 1위 탈환 보인다" 일본, 1계단 추락→홍명보호, FIFA 랭킹 22위 유지…멕시코 15위→16위, 남아공 61위→60위

5.

41세 타격-도루왕 출신은 체코리그로, WBC 대표 출신 우완은 네덜란드로, 프로 은퇴는 새로운 시작으로 이어진다[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG 보고 있나' 아틀레티코는 이강인에 진심이다...이적료 685억원 준비, 1월 안되면 6월에도 다시 시도한다!

2.

295억 김하성 황당 수술에 15억 더 썼다. 애틀랜타 백업 내야수 영입. 도루성공률 84.1% 마테오

3.

토트넘 포체티노 2기 체제 고려→손흥민 EPL 컴백 시나리오?..."장기적인 선택지로 고민"

4.

[공식발표]"아시아 1위 탈환 보인다" 일본, 1계단 추락→홍명보호, FIFA 랭킹 22위 유지…멕시코 15위→16위, 남아공 61위→60위

5.

41세 타격-도루왕 출신은 체코리그로, WBC 대표 출신 우완은 네덜란드로, 프로 은퇴는 새로운 시작으로 이어진다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.