봉인 해제 빅터 웸반야마. 26분 출전에 36득점, 10리바운드 괴력. 샌안토니오, 유타 완파

기사입력 2026-01-20 12:07


봉인 해제 빅터 웸반야마. 26분 출전에 36득점, 10리바운드 괴력. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

봉인 해제 빅터 웸반야마. 26분 출전에 36득점, 10리바운드 괴력. …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자 역시 빅터 웸반야마다.

웸반야마는 20일(한국시각) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025~2026시즌 NBA 정규리그 홈 경기에서 단 26분23초를 뛰면서 33득점, 10리바운드를 기록했다. 2개의 블록슛과 2개의 스틸까지 올렸다.

샌안토니오는 웸반야마의 맹활약으로 유타 재즈를 123대110으로 완파했다.

샌안토니오는 웸반야마 뿐만 아니라 주전 전원이 두자릿수 득점을 올리는 강력한 화력을 뽐냈다. 반면, 에이스 라우리 마카넨이 결장한 유타는 키욘테 조지(30득점) 유서프 너키치(20득점, 9리바운드)가 분전했지만, 패배를 막을 수 없었다.

웸반야마는 출전시간 제한을 받고 있다. 부상 때문이다.

지난 시즌 심부정맥 혈전증으로 시즌 아웃됐던 웸반야마는 올 시즌 직전 맹훈련으로 몸을 만들었다. 그리고 올 시즌 초반 웸반야마는 MVP급 포스를 뿜으면서 경기를 지배했다.

하지만, 지난해 12월 뉴욕 닉스 무릎 과신전 부상을 입었다. MRI 검사 결과 인대 손상을 없었지만, 샌안토니오는 예방 창원에서 출전시간을 25분 내외로 제한했다.

단, 1월 초까지 20분 초반의 출전시간을 기록했지만, 최근 점점 늘리는 추세다.


위력은 여전하다.

이날 웸반야마는 3점슛 12개를 던져 7개를 성공시켰고, 55.6%의 고효율 야투율을 기록했다. 경기를 완벽하게 지배했고, 에이스에게 필수적인 그래비티를 보이면서 팀 동료의 공격력에 효과를 줬다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼' 김주하, 마약 조사받았다 "소변 검사 때 여경 동행..자존심 상해"

2.

안성재, '음주운전 자백' 임성근 손절..썸네일서 존재감 지웠다

3.

조정석, ♥거미 둘째 출산 후 잠정 활동 중단…자필편지 공개 "당분간 육아 집중"

4.

김주하, 前남편 폭행에도 둘째 낳은 이유 "그 와중에 임신한 건 첫째 때문"

5.

방탄소년단 공연에 멕시코 대통령도 나섰다…예매 논란에 정부 개입[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG 보고 있나' 아틀레티코는 이강인에 진심이다...이적료 685억원 준비, 1월 안되면 6월에도 다시 시도한다!

2.

295억 김하성 황당 수술에 15억 더 썼다. 애틀랜타 백업 내야수 영입. 도루성공률 84.1% 마테오

3.

토트넘 포체티노 2기 체제 고려→손흥민 EPL 컴백 시나리오?..."장기적인 선택지로 고민"

4.

[공식발표]"아시아 1위 탈환 보인다" 일본, 1계단 추락→홍명보호, FIFA 랭킹 22위 유지…멕시코 15위→16위, 남아공 61위→60위

5.

41세 타격-도루왕 출신은 체코리그로, WBC 대표 출신 우완은 네덜란드로, 프로 은퇴는 새로운 시작으로 이어진다[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG 보고 있나' 아틀레티코는 이강인에 진심이다...이적료 685억원 준비, 1월 안되면 6월에도 다시 시도한다!

2.

295억 김하성 황당 수술에 15억 더 썼다. 애틀랜타 백업 내야수 영입. 도루성공률 84.1% 마테오

3.

토트넘 포체티노 2기 체제 고려→손흥민 EPL 컴백 시나리오?..."장기적인 선택지로 고민"

4.

[공식발표]"아시아 1위 탈환 보인다" 일본, 1계단 추락→홍명보호, FIFA 랭킹 22위 유지…멕시코 15위→16위, 남아공 61위→60위

5.

41세 타격-도루왕 출신은 체코리그로, WBC 대표 출신 우완은 네덜란드로, 프로 은퇴는 새로운 시작으로 이어진다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.