KBL 하반기 레이스 시작, 주중 KBL 경기 대상 프로토 승부식 10회차 발매 시작
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 1월 21일과 22일 오후 7시에 열리는 국내 프로농구(KBL) 주중 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 10회차가 발매를 개시했다고 밝혔다.
이번 10회차에는 21일 오후 7시 열리는 KT 소닉붐-안양 정관장, 원주 DB-부산 KCC전과 22일 같은 시간 개최되는 울산 현대모비스-서울 SK, 서울 삼성-한국가스공사전이 대상경기로 선정됐다.
각 대상경기는 ▲일반 ▲승5패 ▲핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM 등의 다양한 유형으로 즐길 수 있으며, 해당 경기 시간 전까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.
현재 KBL은 창원 LG가 선두를 달리고 있는 가운데, 안양 정관장과 원주 DB, 서울 SK가 상위권을 형성하며 치열한 순위 경쟁을 이어가고 있다. 중위권과 하위권 팀 간 격차 역시 크지 않아, 하반기 초반 경기 결과가 향후 순위 판도에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.
이번 회차는 KBL 올스타 브레이크 이후 휴식기를 마치고 재개되는 하반기 첫 일정으로, 팀별 전력 재정비 결과와 후반기 레이스의 흐름을 가늠할 수 있는 경기들로 구성됐다. 특히 휴식기 이후 첫 경기인 만큼, 팀별 경기 감각 회복 여부와 로테이션 운영이 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.
한국스포츠레저 관계자는 "올스타 브레이크 직후에는 선수단 컨디션과 전술 변화가 경기 흐름에 직접적인 영향을 미칠 수 있다"며, "게임 유형별 특성을 충분히 이해하고, 최근 경기 흐름과 순위 구도를 종합적으로 고려한 접근이 필요하다"고 전했다.
한편 주중 KBL 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 10회차의 게임 정보 및 자세한 경기 분석 내용 등은 '베트맨'과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.
