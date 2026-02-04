[현장인터뷰] 선두팀 상대로 완승을 거둔 삼성생명 하상윤 감독, "힘에서 밀리지 않았다"

기사입력 2026-02-04 21:40


[현장인터뷰] 선두팀 상대로 완승을 거둔 삼성생명 하상윤 감독, "힘에서…



"힘에서 밀리지 않았다."

삼성생명이 한 경기만에 반전에 성공했다. 그것도 1위 하나은행을 두 경기 연속 잡아내며, 중위권 경쟁을 더욱 뜨겁게 만들었다.

삼성생명은 4일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 하나은행전에서 74대54, 20점차의 완승을 거뒀다. 이날은 하나은행 김정은의 은퇴투어 첫 경기라 시작은 화기애애했지만, 승부는 냉정했다.

삼성생명은 윤예빈과 미유키 등 두 주전이 빠진 상황인데다, 직전 우리은행전에서 전반에만 55실점을 하며 일찌감치 무너지는 등 팀 분위기가 좋지 않았지만, 오히려 이런 부분이 초반 수비부터 강하게 밀고 들어간 요인이 됐다. 삼성생명은 1쿼터에 상대를 6분 넘게 무득점으로 묶은 상태에서 11득점을 내리 쏟아내는 등 초반부터 두자릿수 득점의 리드를 마지막까지 유지했다.

하상윤 삼성생명 감독은 "힘에서부터 밀리지 않았다. 이런 에너지 레벨을 계속 유지해야 한다"며 "이런 강한 푸시가 통하면 어느 팀을 만나든 좋은 경기를 할 수 있다고 생각한다"며 수비로부터 승리를 가져왔다고 강조했다.

이어 "직전 우리은행전에서 너무 팬들을 실망시켜드렸다. 선수들이 이를 단단히 인지하고, 강한 마음가짐을 먹고 나선 것 같다"며 "업다운이 심하지 않고, 평균을 유지해야 좋은 팀이 될 수 있다고 또 생각했다"고 덧붙였다.

삼성생명은 앞으로 3경기에서 신한은행 BNK 우리은행 등 중위권 경쟁을 하는 팀들과 만난다. 하 감독은 "본격적인 순위 경쟁에 접어든 것 같다. 가장 중요한 3경기를 앞두고 있다"며 "선수들에게 부담은 주지 않으려 한다. 전술보다는 분위기와 에너지 레벨을 계속 유지시켜야 좋은 경기력이 나올 수 있을 것 같다"고 말했다.


용인=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

2.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

3.

"일반인이라더니"…'하정우♥' 차정원, 패션·뷰티 업계 휩쓴 스타일 아이콘

4.

신지, 5월 결혼 앞두고 경사…'빚만 10억' 사업가 살렸다 "한 달 매출 30억 돼"

5.

김대호, 프리 선언 1주년 '대성공'…9개월 만에 연봉 4배=4억 벌었다

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

2.

[현장인터뷰] 커리 넘은 3점 14개 대기록 허웅, 이상민 감독 "그 감각 이어가기를"

3.

[오피셜] 韓 역대급 발표 257억 이적 성사, 'EPL 이적 무산' 오현규 베식타스로 갑니다...베식타스 공식발표 "협상 시작"

4.

강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가! 벌랜더-슈어저도 손아섭과 같은 처지 → FA 미아 위기라니 "예전 같지는 않지만 팀에 도움은 될 수 있다"

2.

[현장인터뷰] 커리 넘은 3점 14개 대기록 허웅, 이상민 감독 "그 감각 이어가기를"

3.

[오피셜] 韓 역대급 발표 257억 이적 성사, 'EPL 이적 무산' 오현규 베식타스로 갑니다...베식타스 공식발표 "협상 시작"

4.

강백호 최형우 박찬호 김현수 김재환 김범수+손아섭? 총출동, "1년 중 가장 기쁜 날" 3월12일 개막, 시범경기 확정

5.

그라제~ 여긴 광주여! 페퍼저축은행, 3-0 현대건설 셧아웃! → 시즌 상대전적 4승1패 압도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.