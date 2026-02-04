[현장인터뷰] 선두팀 상대로 완승을 거둔 삼성생명 하상윤 감독, "힘에서 밀리지 않았다"

|
"힘에서 밀리지 않았다."
삼성생명은 4일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 하나은행전에서 74대54, 20점차의 완승을 거뒀다. 이날은 하나은행 김정은의 은퇴투어 첫 경기라 시작은 화기애애했지만, 승부는 냉정했다.
삼성생명은 윤예빈과 미유키 등 두 주전이 빠진 상황인데다, 직전 우리은행전에서 전반에만 55실점을 하며 일찌감치 무너지는 등 팀 분위기가 좋지 않았지만, 오히려 이런 부분이 초반 수비부터 강하게 밀고 들어간 요인이 됐다. 삼성생명은 1쿼터에 상대를 6분 넘게 무득점으로 묶은 상태에서 11득점을 내리 쏟아내는 등 초반부터 두자릿수 득점의 리드를 마지막까지 유지했다.
삼성생명은 앞으로 3경기에서 신한은행 BNK 우리은행 등 중위권 경쟁을 하는 팀들과 만난다. 하 감독은 "본격적인 순위 경쟁에 접어든 것 같다. 가장 중요한 3경기를 앞두고 있다"며 "선수들에게 부담은 주지 않으려 한다. 전술보다는 분위기와 에너지 레벨을 계속 유지시켜야 좋은 경기력이 나올 수 있을 것 같다"고 말했다.
용인=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com