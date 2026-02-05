'NBA PO 순위경쟁 본격화' 프로토 승부식 16회차 중·상위권 맞대결 대거 포함…레이커스-필라델피아, 피닉스-골든스테이트 등 핵심 매치업 포함 8경기 대상

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 오는 6일 열리는 2025~2026시즌 미국프로농구(NBA) 경기들을 대상으로 프로토 승부식 16회차를 발매 중이라고 밝혔다.
이번 회차의 핵심 매치업으로는 레이커스와 필라델피아의 맞대결이 꼽힌다. 레이커스는 루카 돈치치를 중심으로 공격 전개를 이어가며 서부 콘퍼런스 5위(30승19패)에 올라 있다. 홈 경기에서도 12승8패를 기록하며 비교적 안정적인 흐름을 유지 중이다.
한편, 빅토르웸반야마를 앞세운 샌안토니오는 서부 콘퍼런스 2위(33승16패)로 플레이오프 직행권에 안정적으로 자리하고 있다. 반면 댈러스는 12위(19승31패)로 최근 5연패에 빠지며 반등이 필요한 상황으로, 두 팀 간 전력 차이가 비교적 뚜렷한 경기로 평가된다.
한국스포츠레저 관계자는 "올스타전이 얼마 남지 않은 시점에서, 프로토 승부식 16회차에는 플레이오프와 플레이-인 진출권 경쟁이 본격화된 NBA 중·상위권 팀들의 맞대결이 대거 포함됐다"며 "최근 팀별 흐름과 홈·원정 성적, 부상 여부 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 승부를 예측하는 접근이 필요하다"라고 전했다.
NBA 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 16회차 관련 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 확인할 수 있다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com
