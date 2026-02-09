[현장인터뷰] 이상범 하나은행 감독, "마른 수건을 짜니 물이 나오긴 했는데..."

"마른 수건도 짜다보니 물이 나왔지만, 패해서 아쉽다."

하나은행이 KB스타즈와의 대혈투 끝에 패하며 공동 1위를 허용했다.

하나은행은 9일 부천실내체육관에서 열린 KB스타즈전에서 역전과 재역전을 주고 받은 끝에 65대68로 패했다. 이로써 두 팀은 16승7패씩으로 1위를 양분하게 됐다.

하나은행은 종료 2초를 남기고 던진 김정은의 3점포가 빗나갔지만, 대신 파울을 얻어 자유투 3개를 확보했지만 모두 빗나가며 분패했다. 박소희가 3점슛 7개를 포함해 33득점으로 커리어하이를 기록했지만, 팀 패배로 아쉬움을 남겼다.

경기 후 이상범 하나은행 감독은 "아쉬운 것은 아쉽지만, 그래도 마른 수건을 짜다보니 물이 나오긴 했다"며 이틀만에 경기를 치르는 힘든 일정에서도 KB를 상대로 끝까지 몰아붙인 선수들을 칭찬했다.

이 감독은 "박소희가 33득점을 올렸는데, 일부러 공격을 많이 하라고 주문했다. 최근 몇경기 다운이 됐었지만, 올해보다는 내년에 더 기대가 되는 선수이기에 계속 맡겨야 하고 책임지게 해야 한다"며 "어쨌든 시즌이 막판이 되면서 체력적으로 지친 상태에서도 선수들이 잘해주고 있다. 4일 휴식 후 가지는 다음 경기에 더 잘 준비를 해서 맞서도록 하겠다"고 말했다.


부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

