자렌 잭슨 주니어 시즌 아웃. 무릎 종양 제거 수술. 리빌딩 전환 노선 유타의 의도는?

기사입력 2026-02-14 10:50


자렌 잭슨 주니어 시즌 아웃. 무릎 종양 제거 수술. 리빌딩 전환 노선 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 유타 재즈가 야심차게 영입한 리그 최고 수비형 빅맨 자렌 잭슨 주니어가 시즌 아웃됐다.

미국 현지매체들은 일제히 14일(한국시각) '멤피스에서 유타로 팀을 옮긴 자렌 잭슨 주니어가 올 시즌 남은 일정을 소화할 수 없을 것이다. 잭슨은 왼쪽 무릎 수술을 받기도 했다. 수술대에 오르면서 잔여시즌 결장이 확정됐다. 단, 종양 제거인 만큼 향후 경기력에 미칠 영향은 적을 것으로 예상된다'고 했다.

유타는 올 시즌 자렌 잭슨 주니어를 영입하면서 오랜 리빌딩 전략을 전환했다.

이제 우승을 위한 윈 나우의 첫 발걸음을 내딛었다. 하지만, 올 시즌은 상당히 애매했다. 유타의 에이스 키욘테 조지, 라우리 마카넨과 호흡을 맞출 시간도 필요했지만, 올 시즌까지 탱킹이 필요했다.

올해 신인드래프트는 역대급 자원들이 몰린다는 평가가 지배적이다.

유타는 올 시즌 겨울 트레이드 데드라인을 앞두고 잭슨을 데려왔다. 1라운드 지명권 세 장을 투입해 잭슨을 데려오며 골밑 수비를 보강했따. 라우리 마카넨, 워커 케슬러이 있는 유타는 자렌 잭슨 주니어마저 데려오면서 강력한 높이를 자랑하게 됐다.

멤피스의 에이스였던 자렌 잭슨 주니어는 유타로 이적한 뒤 3경기에 출전, 경기당 평균 22.3득점, 4.3리바운드를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

2.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

3.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

4.

최미나수, '역대급 빌런' 논란 속 사과 "불편함 드렸다면 돌아보겠다"

5.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"조심해, 인생 한방에 끝난다" 예언이 된 조언, '훈련중단→강제귀국' 충격의 롯데 4인방, 징계수위는?

2.

中 분노 "돈 때문에 중국 온다" 맹비난→美 동참 "배신자, 시민권 포기해라"...1200억 쓸어담고도 '수난시대'

3.

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

4.

맥주 들고 덕아웃 난입? '선 넘었지' 빅리그 구단은 290억 원도 포기하고 방출한다

5.

"점수 이게 뭐야!" 막판 대역전극 위한 '韓 피겨 간판'의 도전...차준환, 개인전 프리 19번째 출격[밀라노 LIVE]

스포츠 많이본뉴스
1.

"조심해, 인생 한방에 끝난다" 예언이 된 조언, '훈련중단→강제귀국' 충격의 롯데 4인방, 징계수위는?

2.

中 분노 "돈 때문에 중국 온다" 맹비난→美 동참 "배신자, 시민권 포기해라"...1200억 쓸어담고도 '수난시대'

3.

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

4.

맥주 들고 덕아웃 난입? '선 넘었지' 빅리그 구단은 290억 원도 포기하고 방출한다

5.

"점수 이게 뭐야!" 막판 대역전극 위한 '韓 피겨 간판'의 도전...차준환, 개인전 프리 19번째 출격[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.