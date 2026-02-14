"2030년 올림픽도?" 그건 천천히..."포기하고 싶었던 순간, 수도 없어" 다 쏟아낸 차준환, "숨 쉴 시간 주고 싶어"[밀라노 LIVE]

14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 마치고 아쉬워하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]어쩌면 2030년 올림픽도 꿈꿔야 하는 것일까. 차준환은 일단은 고민을 뒤로 미뤘다.
차준환은 14일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록한 차준환은 출전한 24명 중 4위를 차지했다.
차준환은 개인 역대 올림픽 최고 성적을 달성했다. 2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록하며 기록을 경신했다. 이번 대회에서 한 계단 점프했다. 매 대회마다 성장하는 선수, 비록 2030년에는 나이가 큰 부담이 되지만, 차준환이 올림픽 도전을 이어갈지에 관심이 클 수밖에 없다.
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 마치고 인사를 하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
차준환은 2030년 올림픽도 준비하냐는 질문에 웃음을 터트리며 "이번이 마지막이라고 단정짓고 나선 것은 아니다. 다음이 정말 있을 수도 있다. 그렇지만 지금 끝났다. 정말 솔직히 지금 가장 많이 드는 생각은 지난 4년이 많이 생각난다. 너무 좋았던 순간도 많았지만, 그만큼 힘든 순간도 있었다. 정말 포기하고 싶었던 순간도 정말 수도 없이 많았다. 그래도 늘 포기하지 않고 이렇게 달려와서 목표를 하나씩 이뤘다. 험난한 4년의 여정을 마친 나에게 숨 쉴 시간을 주고 싶다. 최선을 다했기에 이번 경기는 후회는 없다"고 했다.
경기 후 차준환은 링크장에 잠시 눕기도 했다. 완전히 방전된 모습이었다. 차준환은 "그냥 다 쏟아냈다. 체력적으로 방전됐다. 한 번 넘어진 이후 페이스가 살짝 흔들렸고, 그걸 최선을 다해서 살려내려고 노력했다. 이외의 요소들은 잘했다고 생각한다. 실수가 나온 순간부터 이미 실수는 나의 일부분이라고 생각한다. 실수가 있어도 포기하지 않고 끝까지 최선을 다하는 것이 나의 몫이다. 그 부분에 집중해서 이뤄냈기에 방전됐다"고 했다.
차준환은 "무슨 생각을 하며 버텨냈냐"는 물음에 "버텨낼 수 없었던 것 같다"고 답했다. 그는 "데미지가 크기도 했고, 다시 원하는 목표를 이루기 위해 힘든 순간 이후 다시 달려왔을 때도 이걸 어떻게 했는지도 모를 정도다. 지금도 모르겠다. 버텄다고 표현하는 것이 맞는지도 모르겠다. 그냥 그 시간을 보낸 것 같다. 하나만 하자는 식으로 했다. 하나씩 책임감을 부여하면서, 뛰는 것에 대한 동기부여를 스스로 부여해서 버텨냈다"고 설명했다.