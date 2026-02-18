'골밑 지배자' 박지수 앞세운 KB스타즈, 삼성생명에 1점차의 짜릿한 재역전승 거두며 다시 반경기차 선두 추격

기사입력 2026-02-18


KB스타즈 박지수가 18일 용인실내체육관에서 열린 삼성생명전에서 삼성생명 강유림의 수비를 제치고 골밑슛을 시도하고 있다. 사진제공=WKBL



골밑을 지배한 KB스타즈 박지수가 팀을 패배 위기에서 구해냈다.

KB스타즈는 18일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 삼성생명전에서 경기 종료 3분여까지 8점차로 뒤지다가 박지수가 혼자서 무려 연속 9득점을 몰아넣는 '원맨쇼'를 펼치며 74대73, 1점차의 짜릿한 재역전승을 거뒀다. 이날 승리로 KB는 직전 경기에서 최하위 신한은행에 덜미를 잡힌 충격을 딛고, 1위 하나은행을 다시 반경기차로 추격하게 됐다.

반면 삼성생명은 결국 박지수 제어에 실패하며 다 잡은 승리를 눈 앞에서 놓쳤다. 또 이날 패배로 우리은행, BNK썸과 똑같이 12승13패를 마크, 공동 3위를 허용하면서 중위권 싸움은 더욱 점입가경이 됐다.

KB는 비록 승리를 거두긴 했지만, 무려 19개의 턴오버를 저지르며 자멸할 뻔 했다. 박지수의 4쿼터 맹활약이 없었다면, 2연패에 빠질 수 있었던 실망스런 경기였다.

삼성생명은 박지수의 공격과 파생되는 패스를 차단하기 위한 철저한 더블팀 수비로 재미를 봤다. KB에 외곽포를 허용하면서도 철저히 페인트존 득점은 막겠다는 전략이었다.

KB는 외곽포 우위를 바탕으로 17-16으로 1쿼터를 앞섰지만, 2쿼터 후반부터는 철저히 밀려다녔다. 삼성생명은 김아름 이해란 강유림 등 3명의 외곽포가 때마다 터졌고, 배혜윤의 페인트존 공략까지 성공하며 전반에 39-35로 뒤집었다. 삼성생명의 적극적인 수비에 KB는 전반에만 13개의 턴오버를 저지르며 어려운 경기를 펼쳐야 했다.

3쿼터에서도 삼성생명은 KB가 3점차로 추격하자, 스틸에 이은 얼리 오펜스와 빠른 트랜지션 등을 내세웠고 여기서 이해란의 연속 6득점이 보태지면서 다시 달아날 수 있었다. KB는 4쿼터 초반 강이슬의 3점포 성공 이후 이지샷을 자주 놓치는 등 전반적인 공격 작업이 실패하자, 어쩔 수 없이 '전가의 보도'인 박지수를 활용했다. 거센 수비로 김아름 강유림 배혜윤 등 3명의 삼성생명 주전이 모두 4파울, 움직임이 둔화된 틈을 박지수는 집요하게 노리며 홀로 공격을 책임졌다. 65-73으로 뒤진 경기 종료 3분여 전, 박지수는 연속 8득점으로 동점을 만들었고 추가 자유투 1개까지 성공시키며 기어이 역전까지 성공시켰다.

삼성생명은 23초를 남기고 시도한 마지막 공격에서 이해란의 레이업슛과 미들 점퍼가 모두 빗나갔고, 끝내 수비 리바운드까지 박지수가 걷어내며 아쉬운 역전패를 당했다.


박지수는 4쿼터에만 18득점을 몰아넣는 등 올 시즌 본인 최다인 25득점-12리바운드로 더블더블을 완성시켰다. 특히 12개의 2점슛 시도 가운데 무려 11개를 성공시키며 경기력 회복을 스스로 입증했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

