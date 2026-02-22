WKBL 역대급 중위권 싸움. 삼성생명의 질주, '이주연 나비효과' 카오스의 시발점

기사입력 2026-02-22 11:20


WKBL 역대급 중위권 싸움. 삼성생명의 질주, '이주연 나비효과' 카오…
이주연. 사진제공=WKBL

WKBL 역대급 중위권 싸움. 삼성생명의 질주, '이주연 나비효과' 카오…
이주연. 사진제공=WKBL

[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 여자프로농구는 역대급 순위 경쟁을 펼치고 있다.

청주 KB스타즈와 부천 하나은행은 1위 싸움을 펼친다. 18승8패, KB가 1위다. 그동안 선두를 질주했던 하나은행이 2위로 밀려났다. 하지만, 0.5게임 차에 불과하다.

선두 싸움은 '애교' 수준이다. 4강 싸움은 더욱 치열하다.

용인 삼성생명(13승13패), 아산 우리은행(12승14패), 부산 BNK(12승14패)가 1게임 차로 3, 4위 경쟁을 펼치고 있다. 단, 4게임 밖에 남지 않았다.

역대급 경쟁에는 이주연 '나비효과'가 있다.

복귀한 이주연. 그가 가세하면서 삼성생명은 급상승세를 타기 시작했다. 6승9패로 5위로 처져 있던 삼성생명은 이주연의 복귀 이후 힘을 내기 시작했다. 그가 가세한 뒤 삼성생명은 7승4패를 기록, 3위까지 치고 올라온 상태다.

이주연의 올 시즌 데이터는 인상적이진 않다. 부상으로 인한 결장과 복귀를 반복했다. 올 시즌 15경기에서 평균 22분48초를 뛰었다. 평균 6.5득점, 2.9어시스트, 1.1스틸을 기록 중이다. 3점슛 성공률도 26.3%에 불과하다.

하지만, 최근 경기내용을 살펴보면 평가는 완전히 달라진다. 승부처에서 이주연은 존재감을 입증하고 있다. 지난 1월24일 하나은행전에서 4쿼터 역전 3점포를 터뜨렸고, 지난 15일 우리은행전에서는 4쿼터 승부처에서 8점을 몰아넣었다. 너무나 중요했던 21일 BNK전. 20득점, 6어시스트를 올렸다. 연장 혈투 끝에 삼성생명이 승리를 거뒀다. 연장전 맹활약한 배혜윤과 함께 승리의 일등공신이 됐다.


전술적으로 더욱 큰 가치가 있다. 삼성생명은 여전히 수비 압박과 상대 몸싸움에서 기복이 있다. 이주연은 리그 최상급 외곽 수비력을 지니고 있다. 강력한 압박 능력과 끈적한 수비력을 지녔다. 삼성생명의 수비 아킬레스건을 제대로 메워주고 있다. 삼성생명 내부에서도 "이주연이 돌아온 뒤 팀의 압박 능력이 향상됐다"고 평가할 정도다.

게다가 삼성생명은 키아나 스미스의 갑작스러운 이탈로 인해 주전 볼 핸들러가 부족한 상황이다. 윤예빈이 잘해주고 있지만, 부상으로 기복이 있고, 조수아는 기대만큼 성장하지 못하고 있다.

삼성생명은 이주연을 싱글 가드로 사용한다. 이해란 강유림 배혜윤 등의 미스 매치와 높이를 극대화하려는 전술이다. 부담감이 많을 수밖에 없지만, 공수에서 만점 활약을 펼치고 있다. 결국, 약점을 메운 삼성생명이 최근 매서운 기세를 발휘하는 핵심 이유. 이주연 효과다.

21일 이주연은 무려 40분11초를 뛰었다. 삼성생명 하상윤 감독도 "오늘 이주연의 상태가 좋았다. 때문에 무리하게 기용한 감이 있다"고 했다.

경기가 끝난 뒤 이주연은 공식 기자회견에서 "아픈 곳은 없다. 아직 많이 부족하다. 팀동료들이 많이 도와주고 있다. 경기력을 좀 더 끌어올려야 한다"고 했다.

이주연이 가세하면서 삼성생명은 3위 싸움에 가장 유리한 고지를 점령했다. 중위권 싸움은 혼돈에 빠졌다. 이주연의 나비 효과다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.