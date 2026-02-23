청주 KB 박지수 2연속 라운드 MVP. MIP는 우리은행 이다연

기사입력 2026-02-23 10:40


청주 KB 박지수 2연속 라운드 MVP. MIP는 우리은행 이다연
박지수. 사진제공=WKBL

청주 KB 박지수 2연속 라운드 MVP. MIP는 우리은행 이다연
이다연. 사진제공=WKBL

여자프로농구 청주 KB 박지수가 정규리그 연속 라운드 MVP를 수상했다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 23일 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구 flex 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표에서 박지수가 총 72표 중 69표를 받아 수상자로 선정됐다'고 발표했다.

박지수는 지난 4라운드에 이어 2회 연속 MVP를 차지했다.

개인 통산으로는 20번째 라운드 MVP 수상. 자신이 보유한 역대 최다 수상 기록을 경신했다.

압도적이었다. 박지수는 5라운드 5경기에 출전, 평균 29분19초를 뛰며 17.8득점, 14.0리바운드, 3.0어시스트, 0.8스틸, 1.4블록슛을 기록했다. 리바운드와 블록슛, 공헌도 부문에서는 라운드 전체 1위에 올랐다.

아산 우리은행 이다연은 심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 기량발전상(MIP)을 수상했다. 평균 34분 26초를 뛰며 8.4득점, 6.0리바운드를 올렸다. 전체 36표 중 26표를 획득했다.

라운드 MVP에게는 상금 200만원, MIP에게는 100만원을 수여한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

3.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

4.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

5.

양치승, 15억 사기 당한 후 인생 역전...100억 한강뷰 아파트 입성 "지하서 올라와" ('막튜브')

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

"심판실 난입 아냐" MLS 공식 발표! 손흥민에 완패하자 대폭발한 메시…징계위 회부도 'NO'

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

"심판실 난입 아냐" MLS 공식 발표! 손흥민에 완패하자 대폭발한 메시…징계위 회부도 'NO'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.