청주 KB 박지수 2연속 라운드 MVP. MIP는 우리은행 이다연
|
|
|박지수. 사진제공=WKBL
|
|
|이다연. 사진제공=WKBL
여자프로농구 청주 KB 박지수가 정규리그 연속 라운드 MVP를 수상했다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 23일 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구 flex 정규리그 5라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표에서 박지수가 총 72표 중 69표를 받아 수상자로 선정됐다'고 발표했다.
박지수는 지난 4라운드에 이어 2회 연속 MVP를 차지했다.
개인 통산으로는 20번째 라운드 MVP 수상. 자신이 보유한 역대 최다 수상 기록을 경신했다.
압도적이었다. 박지수는 5라운드 5경기에 출전, 평균 29분19초를 뛰며 17.8득점, 14.0리바운드, 3.0어시스트, 0.8스틸, 1.4블록슛을 기록했다. 리바운드와 블록슛, 공헌도 부문에서는 라운드 전체 1위에 올랐다.
아산 우리은행 이다연은 심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 기량발전상(MIP)을 수상했다. 평균 34분 26초를 뛰며 8.4득점, 6.0리바운드를 올렸다. 전체 36표 중 26표를 획득했다.
라운드 MVP에게는 상금 200만원, MIP에게는 100만원을 수여한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.