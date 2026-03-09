[현장인터뷰] 9위 삼성도, 2위 정관장도 방심 없다..."죽기 살기로 나올 것"

기사입력 2026-03-09 18:33


사진=KBL

사진=KBL

[잠실=스포츠조선 김대식 기자] 순위 차이가 많이 나지만 서울 삼성도, 안양 정관장도 방심하지 않고 있다.

삼성과 정관장은 9일 잠실실내체육관에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 5라운드 경기를 치른다.

9위로 하위권에 속하는 삼성이지만 유독 2위 정관장에 강하다. 맞대결 전적이 3승 1패로 앞서고 있다. 하지만 김효범 삼성 감독은 "3승 1패지만 아무런 의미가 없다. 우린 꼴찌를 탈출하기 위해서 이겨야 한다. 정관장 선수들은 '왜 우리한테는 못 이기지?'라고 생각해서 죽기 살기로 나올 것이다. 그 기세에 밀리면 이기지 못한다고 말해줬다"며 선수들에게 날린 경고를 전했다.

유도훈 정관장 감독은 "삼성이랑 하면 1~2쿼터가 모두 희한했다. 앤드류 니콜슨이 우리만 만나면 잘하더라. 니콜슨 수비에 변칙을 주려고 한다. 공격과 수비를 봤을 때, 순간적으로 득점런을 내줄 때 헬프 수비하다가 3점을 허용하는 경우가 많았다. 각자 책임질 수비를 확실히 해야 한다. 외국인 선수들에게는 니콜슨이 볼 잡기 전부터 나가서 잡도록 지시했다"며 삼성전 전략을 이야기했다.

유 감독은 정관장의 공격력이 더 날카로워질 필요가 있다고 분석했다. "공격에서 확률적으로 더 좋아져야 한다. 우리는 가드가 강한 팀이다. 찬스를 만드는 움직임이 되어야 하는데, 안될 때 죽은 볼이 나와서조니 오브라이언트의 무리한 공격이나 외곽슛만 나온다. 조금씩 좋아지지만 슛이 1~2개 안들어갔을 때 다시 그런 모습이 나와서 조정 중이다. (삼성전에서) 평균 수비보다 10점 이상 주고 있어서 삼성의 장점을 막고, 득점을 올려야 한다"고 했다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.