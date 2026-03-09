[현장리뷰] '아듀 잠실 첫 경기' 삼성, '워싱턴 30득점 폭발' 정관장에 79-84 역전패

최종수정 2026-03-09 21:10

[현장리뷰] '아듀 잠실 첫 경기' 삼성, '워싱턴 30득점 폭발' 정관…
사진=KBL

[잠실실내=스포츠조선 김대식 기자]'한국 농구의 중심' 잠실실내체육관과의 이별을 준비하는 서울 삼성이다.

삼성은 9일 잠실실내체육관에서 열린 안양 정관장과의 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규 리그 홈 경기에서 79대84로 패배했다. 케렘 칸터가 20득점, 9리바운드로 빛났지만 브라이스 워싱턴이 30득점,9리바운드로 승리를 책임졌다.

잠실실내체육관은 잠실종합운동장과 주변이 재개발에 들어가면서 시즌을 마친 후 역사 속으로 사라진다. 1979년 개장한 잠실실내체육관은 1986년 아시안게임, 1988년 올림픽 등 한국 농구 역사를 함께 보낸 역사적인 장소다.

잠실실내체육관은 2001년부터 삼성과 서울 SK의 홈구장으로 사용됐다. 3년 뒤엔 삼성의 단독 홈구장이 됐다. 이곳에서 삼성은 2005~2006시즌 챔피언에 오른 역사가 있다. 잠실실내체육관과 함께 보낸 25년의 역사는 정관장전을 포함해 5경기 남았다. 삼성은 '아듀 잠실' 모드에 들어갔다.

삼성 선수들의 동기부여가 확실히 남달랐다. 1쿼터부터 야투가 정확했다. 삼성과의 시즌 맞대결에서 1승 3패로 밀린 유도훈 정관장 감독이 걱정했던 대로 경기가 흘러갔다. 유 감독의 우려대로 삼성이 정관장만 만나면 야투 감각이 좋았다. 저스틴 구탕을 중심으로 고르게 득점에 가담했다. 정관장은 가드진의 장점을 활용하지 못하면서 무리한 공격을 펼쳤다.

2쿼터 중반까지 정관장의 공격이 제대로 얼어붙었다. 한호빈의 3점이 터지자 격차는 37-18, 더블 스코어로 벌어졌다. 변준형 문유현의 존재감을 찾아볼 수 없었다. 삼성의 3점은 꾸준히 림을 갈랐고, 정관장의 3점은 다른 의미로 꾸준했다. 20점 격차로 전반이 마무리됐다.

정관장이 후반전에 달라졌다. 3쿼터 4분 동안 17점을 몰아쳤다. 야투 정확도와 끈적한 수비력도 올라오면서 경기장 분위기가 180도 달라졌다. 20점차가 순식간에 5점차로 줄었다. 리드를 잡은 건 삼성이었지만 속절없이 무너지고 있었다. 골밑을 지배하는 워싱턴을 제어하지 못했다.

4쿼터 시작 1분 만에 정관장이 경기 첫 리드를 잡았다. 이제 어느 누구도 승리를 장담할 수 없었다. 힘이 빠진 삼성은 달아나기 시작한 정관장을 추격하지 못했다. 그대로 승리가 마무리됐다.


잠실실내=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'前 충주맨' 김선태, '15초 쇼츠=5천만원?'…'최대 1억' 광고 단가 유출

2.

하다하다 이혼한 前 배우자 '연프'라니..김구라도 깜짝 "설정 너무 세다"(X의 사생활)

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

3.

韓 축구 미친 소식! 이강인, 발롱도르 3위 대체자 지목→PSG 탈출 시작됐다...아틀레티코와 협상 진행 '이적료 690억'

4.

[현장인터뷰] 9위 삼성도, 2위 정관장도 방심 없다..."죽기 살기로 나올 것"

5.

"걸어다니는 선수가 3명이면 감당 못 한다" 이강인의 PSG '절친' 미드필더가 과거 'MNM' 트리오에 날린 혹평..지금의 PSG는 완전히 다르다

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

3.

韓 축구 미친 소식! 이강인, 발롱도르 3위 대체자 지목→PSG 탈출 시작됐다...아틀레티코와 협상 진행 '이적료 690억'

4.

[현장인터뷰] 9위 삼성도, 2위 정관장도 방심 없다..."죽기 살기로 나올 것"

5.

"걸어다니는 선수가 3명이면 감당 못 한다" 이강인의 PSG '절친' 미드필더가 과거 'MNM' 트리오에 날린 혹평..지금의 PSG는 완전히 다르다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.