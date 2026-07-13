'휠체어농구 고교 맛집' 장곡고, 제2회 코웨이컵 우승! '서울림 에이스' 우신고 준우승 [장애인체육 SNS]

사진제공=코웨이 블루휠스 농구단

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○…'서울림운동회'와 동행하는 코웨이가 11일 경기도 남양주 스포라운드에서 '제2회 코웨이컵 학교스포츠클럽 휠체어농구 페스티벌(이하 코웨이컵)'을 개최했다. 코웨이컵은 코웨이와 서울시장애인체육회, 서울시장애인농구협회가 공동 주최·주관하는 청소년 통합스포츠 체험의 장이다. 올해는 지난해보다 규모를 확대해 경기고, 경성고, 세종고, 우신고, 이천고, 이포고, 장곡고, 한빛누리고 등 수도권 8개 고교의 장애-비장애 학생들이 한 팀으로 각 학교를 대표해 출전했다. 8개교 중 경기고, 세종고, 우신고는 서울림운동회에 매년 참가하는 모범학교다. 2022년 국내 유일의 휠체어농구 실업팀 코웨이 블루휠스를 창단한 코웨이는 2년 연속 코웨이컵 개최를 통해 종목 활성화와 청소년 장애인식 개선을 도모했다. 이날 결승에선 지난해 준우승을 차지한 장곡고가 우신고를 15대11로 꺾고 첫 우승을 차지한 후 환호했다(

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. 코웨이는 이번 대회를 위해 각 학교에 휠체어농구 교실 프로그램을 지원하고 리그 2연패에 빛나는 '코웨이 블루휠스' 에이스들이 지도와 심판, 대회 운영에 참여했다. 또 대회 우수팀에는 얼음정수기, 공기청정기, 비데 등 코웨이 대표 제품을 학교 발전물품으로 기부했다.

사진제공=대한장애인체육회

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○…KPC 서포터스가 17일 오후 2시울산 문수체육관에서 열리는 '2026 울산광역시 전국휠체어럭비대회' 개막전 응원에 참여한다. 지난달 '2026 코리아파라컬링리그' 결승전에 이은 두 번째 단체 직관이다. KPC 서포터스는 장애인체육 현장에서 직접 경기를 관람하고 선수들을 응원하는 것은 물론, 자신의 SNS를 통해 다양한 디지털 콘텐츠를 제작·홍보하며 장애인스포츠의 매력과 가치를 국민에게 알리는 역할을 하고 있다. 한편 '2026 울산광역시 전국휠체어럭비대회'는 17일 개막전을 시작으로 19일까지 3일간의 열전에 돌입한다.

○… 아시아 패럴림픽 무대 내 여성 스포츠 역량 강화와 권익 신장을 위한 아시아패럴림픽위원회(APC) 여성스포츠세미나가 19~20일 대만 타이베이에서 열린다. 이번 APC 여성스포츠세미나에서는 장애인 스포츠 내 여성 리더십, 거버넌스, 안전하고 포용적인 환경 조성 등 핵심 의제를 논의한다. 대한장애인체육회에서도 APC 여성스포츠위원회 위원인 박주희 국제스포츠전략위원회 이사장 등 2명이 공식 세미나 세션에 참석해 참가국간 우호 증진에 힘쓸 예정이다.