이현중. 9득점, 7R. 서머리그 유종의 미. 개인 기록+팀 플레이 조화로웠다. 2연속 맹활약, 강력한 임팩트 남겼다.

이현중. 사진출처=샌안토니오 스퍼스 공식 홈페이지

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[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 입성을 노리는 이현중(샌안토니오 스퍼스)이 서머리그 최종전에서 자신의 진가를 유감없이 발휘했다.

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이현중은 19일(이하 한국시각) 미국 네바다주 라스베이거스 토머스 앤드 맥 센터에서 열린 2026년 NBA 서머리그 피닉스와의 경기에 선발 출전, 25분47초를 뛰면서 9득점, 7리바운드를 기록했다.

샌안토니오는 이현중의 맹활약을 앞세워 피닉스를 86-81로 눌렀다. 4승 1패로 서머리그를 마무리했다.

이날 이현중의 맹활약은 의미가 깊다.

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지난 16일 유타 재즈전에서 서머리그 개인 최다 22점을 몰아쳤던 이현중은 이날도 물오른 3점슛 감각을 과시했다.

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초반 이현중은 가벼운 몸놀림으로 자신에게 온 3점슛 찬스를 놓치지 않았다. 수비에서는 상대 공격의 맥을 끊는 팀 디펜스 뿐만 아니라 리바운드에서도 적극 참가했다. 7개의 리바운드를 잡아낸 이유다.

서머리그는 개인의 공수 능력을 유감없이 발휘해야 하는 무대다. 때문에 오프 더 볼 움직임에 집중한 이현중에게 많은 공격 찬스가 오지 않았다. 하지만, 이현중은 이날 5개의 3점슛을 시도, 3개를 적중시키며 강력한 슈팅 효율을 보였다. 팀 동료를 살려주는 플레이 뿐만 아니라 자신의 공격력까지 보이면서 클래스 높은 플레이를 펼쳤다.

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즉, 지난 유타전의 맹활약이 1회성이 아니라는 점을 입증했다.

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서머리그 일정을 마친 이현중은 20일 충북 진천선수촌에서 진행될 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 윈도 4 대비, 대표팀 훈련에 참가할 예정이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com