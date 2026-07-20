WKBL 퓨처스리그, 103명 출전 명단 공개…국내 6개팀, 해외 강호와 맞대결

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WKBL(한국여자농구연맹)이 오는 29일부터 8월 6일까지 부천체육관에서 열리는 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 출전 선수 명단을 발표했다.

이번 대회에는 WKBL 6개 구단을 비롯해 일본 대학선발팀, 일본 프레스티지 인터내셔널 아란마레, 호주 빅토리아주 선발팀, 베트남 국가대표팀 등 총 10개 팀, 103명의 선수가 참가한다. 국내 유망주들과 해외 선수들이 한자리에 모여 경쟁하는 무대로 꾸며질 전망이다.

우선 국내 구단에선 이채은 송윤하(이상 KB스타즈), 조수아(삼성생명), 이명관(우리은행) 등 지난 시즌 1군 주전 선수들이 나선다. 또 지난 시즌 라운드 MIP를 수상한 이다연(삼성생명), 변하정(우리은행)도 명단에 이름을 올렸으며, 지난 시즌 신인왕 BNK썸 김도연도 출격한다. WKBL이 기대하는 차세대 주역들이 모두 코트에 오르는 셈이다.

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아시아쿼터 선수들의 활약도 관심사다. 우리은행의 카타야마 나나는 국내 팬들에게 처음으로 모습을 드러내며, BNK에서 하나은행으로 이적한 스나가와 나츠키도 새 유니폼을 입고 첫 경기에 나선다. 2년 전 우리은행으로 뛰었고 이번 시즌 삼성생명 소속이 된 미야사카 모모나 역시 새로운 팀에서 첫 실전을 치른다.

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해외 초청팀도 만만치 않은 전력을 갖췄다. 일본 프레스티지 인터내셔널 아란마레는 최근 '2026 미쓰이 부동산 컵' 일본 국가대표로 활약한 사토 다카코를 앞세운다. 지난해 퓨처스리그 어시스트 공동 1위에 올랐던 일본 대학선발의 이케다 린도 다시 한국 무대를 밟는다.

베트남 국가대표팀에서는 2026 FIBA 3x3 아시아컵 출전 경력을 지닌 가드 호앙 티 타오와 2024년 베트남 대학리그 MVP 출신 마우 티 뉴 꾸인이 참가해 기량을 선보일 예정이다.

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호주 빅토리아주 선발팀에는 WNBA 드래프트 전체 3순위(미네소타) 출신이자 호주 국가대표 경력을 보유한 켈시 그리핀이 중심을 잡는다. 여기에 올리비아 폴러드, 로라 자이츠 등 호주 청소년 국가대표 출신 선수들도 합류해 수준 높은 경기를 예고하고 있다.

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WKBL 퓨처스리그는 신인과 유망주들의 성장 무대이자 해외 팀과의 실전 경쟁을 통해 국제 경쟁력을 점검하는 자리다. 국내 팬들은 차세대 스타들의 성장 가능성과 해외 선수들과의 맞대결을 동시에 지켜볼 수 있을 것으로 기대된다. 이번 대회 전 경기는 유튜브 '여농티비', 네이버 치지직, SOOP, 다음 스포츠와 WKBL 공식 애플리케이션을 통해 생중계 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com