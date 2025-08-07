임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '전현무계획2'의 '먹친구' 임수향이 전현무에게 소개팅을 해줬던 일화를 돌발 폭로한다.
그런가 하면, 전현무는 임수향에게 "근데 우리가 어떻게 친해지게 됐지?"라면서 갑자기 추억에 잠긴다. 임수향은 "제가 오빠 소개팅 시켜줬잖아요~"라고 돌발 폭로하고, 당황한 전현무는 "상대방이 뮤지컬 배우 아니었나?"라며 기억이 가물가물하다는 듯한 표정을 짓는다. 그러나 임수향은 "스튜어디스였는데…"라고 '팩폭'해 현장을 뒤집어 놓는다.
잠시 후, 곽튜브가 "소개팅은 왜 해줬냐?"라고 묻자 임수향은 "그때 현무 오빠가 아나테이너로 '핫'하게 올라올 시기였다"고 답한 뒤, 전현무가 소개팅에서 했던 '상상초월' 행동까지 소환해 전현무를 K.O시킨다. 전현무의 그 시절 소개팅 전말에 궁금증이 쏠리는 가운데, 임수향은 데뷔 직후 '신기생뎐'을 비롯해, '내 아이디는 강남미인' 등 화제작의 주인공으로 캐스팅 된 비하인드 스토리를 가감 없이 방출한다. 그러면서 임수향은 "이장우 오빠가 결혼한다고 들었다. 과거 제가 오빠를 짝사랑 하는 역할을 맡은 적이 있는데, 진짜 잘 생겼었다"라고 하다가, "앗! 지금도 잘생겼다"고 '급' 정정해 현장을 웃음바다로 만든다.
