임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

기사입력 2025-08-07 13:02


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '전현무계획2'의 '먹친구' 임수향이 전현무에게 소개팅을 해줬던 일화를 돌발 폭로한다.

8일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 41회에서는 경남 진주에 뜬 전현무-곽튜브(곽준빈)가 배우 임수향을 '먹친구'로 맞아 유쾌한 케미와 먹본능을 터뜨린 현장이 펼쳐진다.

이날 전현무는 곽튜브에게 "오늘의 '먹친구'는 부산 해운대 출신 여배우"라고 소개한다. 이후, 진주의 한 공원에서 임수향과 상봉한다. 반갑게 인사를 나눈 세 사람은 임수향이 직접 사온 '땡초김밥의 원조' 진주표 땡초김밥을 먹으며, 의도치 않게 '맵부심 챌린지'를 한다. 뒤이어 임수향은 "특별한 빵과 팥빙수를 먹으러 가는 건 어떠냐?"며 "저희 엄마 친구가 진주분이셔서, 현지인 로컬 맛집 리스트를 모두 뽑아왔다"고 선포한다.

그런가 하면, 전현무는 임수향에게 "근데 우리가 어떻게 친해지게 됐지?"라면서 갑자기 추억에 잠긴다. 임수향은 "제가 오빠 소개팅 시켜줬잖아요~"라고 돌발 폭로하고, 당황한 전현무는 "상대방이 뮤지컬 배우 아니었나?"라며 기억이 가물가물하다는 듯한 표정을 짓는다. 그러나 임수향은 "스튜어디스였는데…"라고 '팩폭'해 현장을 뒤집어 놓는다.

잠시 후, 곽튜브가 "소개팅은 왜 해줬냐?"라고 묻자 임수향은 "그때 현무 오빠가 아나테이너로 '핫'하게 올라올 시기였다"고 답한 뒤, 전현무가 소개팅에서 했던 '상상초월' 행동까지 소환해 전현무를 K.O시킨다. 전현무의 그 시절 소개팅 전말에 궁금증이 쏠리는 가운데, 임수향은 데뷔 직후 '신기생뎐'을 비롯해, '내 아이디는 강남미인' 등 화제작의 주인공으로 캐스팅 된 비하인드 스토리를 가감 없이 방출한다. 그러면서 임수향은 "이장우 오빠가 결혼한다고 들었다. 과거 제가 오빠를 짝사랑 하는 역할을 맡은 적이 있는데, 진짜 잘 생겼었다"라고 하다가, "앗! 지금도 잘생겼다"고 '급' 정정해 현장을 웃음바다로 만든다.

전현무-곽튜브와 함께한 임수향의 유쾌한 입담과 먹케미는 8일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획2' 41회에서 만날 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

