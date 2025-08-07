스포츠조선

"24기 영식 그리울 듯"…24기 옥순, 無반응 大굴욕 "한대 맞을래요" 폭주(나솔사계)

기사입력 2025-08-07 15:13


"24기 영식 그리울 듯"…24기 옥순, 無반응 大굴욕 "한대 맞을래요"…

[스포츠조선 고재완 기자] 24기 옥순이 '나솔사계'에서 '대굴욕 위기'에 직면한다.

7일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '마성녀' 24기 옥순의 '불꽃 플러팅'도 통하지 않는 미스터들의 '철벽 수비 모멘트'가 공개된다.


"24기 영식 그리울 듯"…24기 옥순, 無반응 大굴욕 "한대 맞을래요"…
앞서 24기 옥순은 '솔로나라'에서 5:1 데이트라는 전무후무한 기록을 세운 바 있는 '나는 SOLO'의 레전드 인기녀다. 그러나 태안에 차려진 '솔로민박'에서 24기 옥순은 180도 바뀐 '역대급' 상황으로 절체절명의 위기에 빠진다. 이날 24기 옥순은 숙소 주방을 청소하다가 자신에게 다가온 고양이를 보자, "고양이 안 다치게 해주세요"라고 미스터들에게 부탁한다. 그러자 한 미스터는 "고양이가 24기 옥순님을 닮았다"고 말하고, 24기 옥순은 "귀여워서 그러냐?"고 하자 미스터는 "사실 '나는 SOLO' 방송 때에는 '왜 저분이 핫한 거지? 그렇게 안 이쁘신데'라고 생각했다. 여기서 보니까 실물이 좀 더 낫네~"라며 애매한 칭찬을 한다. 이에 기분이 상한 24기 옥순은 "한 대 맞을래요?"라고 급발진한다.


"24기 영식 그리울 듯"…24기 옥순, 無반응 大굴욕 "한대 맞을래요"…

"24기 영식 그리울 듯"…24기 옥순, 無반응 大굴욕 "한대 맞을래요"…
잠시 후 24기 옥순은 고기를 굽는 미스터에게 다가가, "뭐 좀 도와줄까요?"라고 묻는다. 그런데 이 미스터는 "고기 좀 구우세요"라며 집게를 건네 24기 옥순을 머쓱하게 만든다. 그럼에도 24기 옥순이 "원래 고기 구으면 예쁜 여자한테 연기가 오는 거 알죠?"라고 회심의 플러팅을 날리는데, 미스터들은 아무런 반응 없이 고기만 구워 '갑분싸' 사태를 일으킨다. 결국 24기 옥순은 "반응 좀 해주실래요?"라고 리액션 구걸(?)에 나선다. 직후 그는 제작진과의 속마음 인터뷰에서 "예전에 '나는 SOLO' 때는 24기 남자들이 제가 말하면 다들 웃고 호응해줬는데, 여기서는 (내 말을) 안 듣는 것 같다"며 속상해한다. 과연 '마성녀' 24기 옥순이 '플러팅 실패'로 '로맨스 나락'에 빠질지 초미의 관심이 집중된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'박지성 대체 실패' 맨유서 폭망 日 슈퍼스타 대반전...'36살' 제2의 전성기 "베테랑 빛나는 활약" 극찬

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

4.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

5.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.