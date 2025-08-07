스마일게이트, 'GTA' 프랜차이즈 디렉터 댄 하우저가 설립한 업서드 벤…

|
스마일게이트는 'GTA' 프랜차이즈의 크리에이티브 디렉터인 댄 하우저(Dan Houser)가 설립한 스튜디오 업서드 벤처스(Absurd Ventures)의 신작에 대한 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
ABP는 댄 하우저가 창조한 방대한 세계관이다. 댄 하우저는 락스타게임즈 공동 창업자로서 GTA, '레드 데드 리뎀션' 시리즈 등의 크리에이티브 디렉터이자 수석 작가로 활동한 바 있다. ABP의 오디오 픽션 시리즈는 애플 팟캐스트 픽션 부문 1위를 기록했으며, 팟캐스트 시상식 2024 시그널 어워드에서 '픽션 각본 부문 최고의 에피소드'(Signal Award for Best Episode of Scripted Fiction)'상을 수상한 바 있다. ABP는 오는 10월에는 소설로도 출간될 예정이다.
ABP게임은 현재 초기 개발 단계로 댄 하우저가 직접 집필과 개발 디렉팅을 맡고 있다. 댄 하우저와 함께 오랫동안 작업해온 라즐로(Lazlow), 마이클 언스워스(Michael Unsworth)가 포함된 월드빌딩 및 크리에이티브팀이 함께 작업을 하고 있다. 게임 개발은 업서드 벤처스의 스튜디오 총괄 베테랑 개발자 그렉 보러드(Greg Borrud)가 이끌고 있는데, 그렉 보러드는 과거 나이언틱 총괄 매니저를 역임했으며 팬데믹 스튜디오를 공동 창립하기도 했다.
업서드 벤처스의 창업자 댄 하우저와 스튜디오 총괄 개발자인 그렉 보러드는 ABP 프로젝트를 위해 업서드 벤처스 스튜디오 내에 엘리트 개발팀을 구축했다고 밝혔다. 특히 이번 프로젝트에는 번지, 트레이아크, 레스폰, 인섬니악, 라이엇게임즈 등 글로벌 대표 게임 스튜디오 출신의 베테랑 개발자들이 참여했으며, 이들은 '콜 오브 듀티', '데스티니2', '발로란트', '스파이더맨2', '호그와트 레거시' 등 최고 수준의 액션 및 어드벤처 게임 개발을 이끌어온 핵심 인재들이라고 회사측은 전했다.
스마일게이트 성준호 그룹 CEO는 "댄 하우저, 업서드 벤처스와 함께 글로벌 AAA 게임 시장에서 새로운 도전에 나서 매우 기쁘다. ABP 세계관의 탄탄한 스토리텔링과 업서드 벤처스의 뛰어난 개발 역량이 결합돼 훌륭한 작품이 탄생할 것이라 확신한다"며 "스마일게이트는 개발자 중심의 DNA를 지닌 회사로서, 개발사가 필요로 하는 것이 무엇인지 누구보다 잘 이해하고 있다. 양 사의 파트너십을 통해 ABP 프로젝트가 성공할 수 있도록 적극 지원하고, 전세계 플레이어들에게 사랑받는 새로운 작품이 탄생할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.
업서드 벤처스 댄 하우저 창업자는 "업서드 벤처스는 기존과는 다른 새로운 방식의 이야기를 선보이며, 흥미롭고 몰입감 있는 오리지널 경험을 창조하기 위해 설립됐다. 이번에 선보일 게임은 완전히 다른 세계로 나아가, 이용자들에게 지금까지 경험하지 못한 새로운 모험을 선사할 수 있는 기회"라며 "무엇보다 업서드 벤처스에서 새로운 도전을 위해 모인 훌륭한 팀과 이 여정을 함께할 수 있어 매우 기쁘고, 우리의 비전을 진정으로 이해하고 전폭적으로 지지해주는 스마일게이트와 파트너십을 맺어 감사하게 생각한다"고 강조했다.
권혁빈 스마일게이트 CVO는 "게임과 미래라는 공통 주제를 통해 깊은 우정을 나눠온 친구 댄하우저와 이번 ABP 프로젝트에 대한 협력으로 서로의 비전까지 함께 공유할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "그 동안 우리가 함께 이야기해왔던 새로운 비전을 담아 전세계 게임 팬들에게 감동을 선사할 수 있는 작품을 선보이겠다"고 밝혔다.
한편 업서드 벤처스는 스토리텔링을 중심에 둔 엔터테인먼트 회사로 오리지널 비디오 게임을 비롯해 실사·애니메이션 영화 및 TV, 오디오 픽션, 소설, 코믹스 등 다양한 콘텐츠를 제작하고 있다. 댄 하우저 창립자가 탄생시킨 오리지널 IP로는 ABP 외 범죄 누아르 '아메리칸 케이퍼(American Caper)', 코미디 풍자물 '업서더버스(Absurdaverse)' 등이 있다. 2025년에는 '아메리칸 케이퍼' 그래픽 노블 시리즈, ABP 장편소설, 업서더버스 애니메이션 프로젝트 등 다양한 신작 출시를 앞두고 있다. 미국 캘리포니아 주 산타모니카에 본사를 두고 있으며 마린에도 별도 스튜디오를 운영하고 있다.
