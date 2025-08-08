[SC리뷰] 김준호, 이렇게 스윗한 남편이었어? ♥김지민 위해 집에 노래…

스포츠조선

[SC리뷰] 김준호, 이렇게 스윗한 남편이었어? ♥김지민 위해 집에 노래방까지('준호 지민')

기사입력 2025-08-08 08:17


사진 제공=아이웨딩

사진 출처=유튜브 '준호 지민'

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 부부 김준호와 김지민이 텔레파시 게임을 통해 완벽한 궁합을 다시 한 번 입증했다.

지난 7일 공개된 유튜브 채널 '준호 지민'에서는 특별한 텔레파시 데이트가 그려졌다.

이날 방송에서 두 사람은 각자 다른 장소에서 제시어를 듣고 생각나는 장소로 이동해서 만나야 하는 텔레파시 게임을 진행했다. 핸드폰까지 압수당한 채 오직 직감과 마음만으로 서로를 찾아야 하는 고난도 미션에 이들은 당혹스러워했다. 김준호는 눈빛만 봐도 잘 통하는 순간이 언제냐는 질문에 "이제는 느낌적으로 알죠"라고 답하며 감동을 안기는 듯했으나, "지민이가 딱 째려보면 내가 조용히 하거든"라고 덧붙혀 웃음을 자아냈다.

첫 번째 제시어는 '지금 데이트하고 싶은 장소'. 제한 시간 1시간 안에 같은 장소로 도착해야 하는 두 사람은 신중하게 고민했다. 김지민은 가장 먼저 김준호가 좋아하는 골프를 떠올렸지만, "아직 우리가 신혼이라 잘 안 맞아요"라며 반쯤 포기한 웃픈 모습을 보였다. 골프장과 단골 부대찌개 가게 중 계속 고민하던 그녀는 결국 단골 부대찌개 가게로 향했다.

김준호 역시 김지민의 취향을 고려해 가장 먼저 강아지 유치원을 떠올렸다. 하지만 곧 "어제 갔다가 닫아서 불고기를 먹었거든요. 오늘 또 가고 싶어 할거야"라며 확신에 찬 말투로 같은 부대찌개 가게를 언급하며 모두를 놀라게 했다. 또한 "지민이는 키워드가 되게 심플해요. 한식, 강아지, 방송 끝"이라며 아내인 김지민의 심리를 꿰뚫은 사랑꾼 면모도 드러냈다.

이동하는 동안 김준호는 과거 연애 에피소드도 풀어놓으며 설렘을 더했다. 그는 한강 선착장에서 산책한 첫 데이트부터, 비밀 연애 시절 김지민을 위해 집에 노래방까지 만들었던 일화를 공개하며 로맨티스트의 면모를 자랑했다. 그는 "진짜 많은 노력을 했네. 결혼하기 전까지. 꼬실려고"라며 남다른 연애 꿀팁도 공개했다.

김지민 또한 "내가 좋아하는 곳을 갔을 거 아니에요 오빠가"라며 확신했다. 먼저 도착한 그녀는 김준호가 보이지 않자, 근처를 돌며 남편을 찾아 나섰다. 뒤늦게 가게 앞에 도착한 김준호는 스태프가 타고 온 택시를 보고 잠시 설슌嗤? 지민이 없다는 사실에 실망해 현장을 웃음바다로 만들었다.

영상 말미, 하염없이 김지민을 기다리는 김준호와 다르게 김지민은 점점 멀어져만 갔다. 하지만 미션 종료 10분 전, 김지민이 부대찌개 가게로 다시 돌아오며, 두 사람은 극적으로 재회했고, 첫 번째 도전만에 미션을 성공했다. 선택한 장소는 물론 이유까지 완벽하게 일치한 부부는 뿌듯해하며 폴라로이드 사진을 남겼고, '천생연분'이라는 수식어를 다시 한 번 입증했다.


한편 유튜브 채널 '준호 지민'은 매주 목요일 오후 8시 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

