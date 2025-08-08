[SC리뷰] 김준호, 이렇게 스윗한 남편이었어? ♥김지민 위해 집에 노래…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 부부 김준호와 김지민이 텔레파시 게임을 통해 완벽한 궁합을 다시 한 번 입증했다.
첫 번째 제시어는 '지금 데이트하고 싶은 장소'. 제한 시간 1시간 안에 같은 장소로 도착해야 하는 두 사람은 신중하게 고민했다. 김지민은 가장 먼저 김준호가 좋아하는 골프를 떠올렸지만, "아직 우리가 신혼이라 잘 안 맞아요"라며 반쯤 포기한 웃픈 모습을 보였다. 골프장과 단골 부대찌개 가게 중 계속 고민하던 그녀는 결국 단골 부대찌개 가게로 향했다.
김준호 역시 김지민의 취향을 고려해 가장 먼저 강아지 유치원을 떠올렸다. 하지만 곧 "어제 갔다가 닫아서 불고기를 먹었거든요. 오늘 또 가고 싶어 할거야"라며 확신에 찬 말투로 같은 부대찌개 가게를 언급하며 모두를 놀라게 했다. 또한 "지민이는 키워드가 되게 심플해요. 한식, 강아지, 방송 끝"이라며 아내인 김지민의 심리를 꿰뚫은 사랑꾼 면모도 드러냈다.
김지민 또한 "내가 좋아하는 곳을 갔을 거 아니에요 오빠가"라며 확신했다. 먼저 도착한 그녀는 김준호가 보이지 않자, 근처를 돌며 남편을 찾아 나섰다. 뒤늦게 가게 앞에 도착한 김준호는 스태프가 타고 온 택시를 보고 잠시 설슌嗤? 지민이 없다는 사실에 실망해 현장을 웃음바다로 만들었다.
영상 말미, 하염없이 김지민을 기다리는 김준호와 다르게 김지민은 점점 멀어져만 갔다. 하지만 미션 종료 10분 전, 김지민이 부대찌개 가게로 다시 돌아오며, 두 사람은 극적으로 재회했고, 첫 번째 도전만에 미션을 성공했다. 선택한 장소는 물론 이유까지 완벽하게 일치한 부부는 뿌듯해하며 폴라로이드 사진을 남겼고, '천생연분'이라는 수식어를 다시 한 번 입증했다.
한편 유튜브 채널 '준호 지민'은 매주 목요일 오후 8시 공개된다.
