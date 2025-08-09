장신영, 세상이 가만히 두지 않은 '모태미녀'.."미코→예고→미스춘향 권…

|
[스포츠조선 김소희 기자]배우 장신영이 데뷔 전부터 남달랐던 미모와 연기자의 길을 걷게 된 비하인드를 공개했다.
장신영의 친정엄마는 "옛날에 우리집이 포도 과수원을 했다"라며 "동네 사람들이 신영이 보고, 딸내미 크면 크면 미스코리아 내보내라고 했다"라고 딸의 어린 시절 외모를 자랑했다.
장신영은 "아니야. 나 촌스러웠어"라고 손사래를 쳤지만, 자료화면을 통해 공개된 학창시절 사진을 본 출연자들은 "너무 예쁘다", "풋풋하다", "세상이 가만두지 않던 얼굴"이라며 감탄을 아끼지 않았다.
이어 "그래서 시험을 봤는데, 떨어지겠거니 했는데 붙었다. 엄마한테 가서 '나 예고 합격했다'고 하니까, 엄마가 '美치고 환장하겠네'라고 하시더라"며 웃음을 자아냈다.
이후 공개된 졸업사진에서도 장신영은 지금과 다를 바 없는 청순한 외모로 시선을 끌었다.
|
장신영은 예고에 진학한 뒤 고3 때 담임 선생님의 권유로 '춘향선발대회'에 출전했고, 입상하며 자연스럽게 연기자의 길을 걷게 됐다. 이후 각종 오디션 제안이 쏟아졌고, 'TV는 사랑을 싣고'를 시작으로 CF와 드라마 등 다양한 방송 활동을 펼치게 됐다고 전했다.
이를 듣던 친정엄마는 "딸이 '엄마 TV에 나 CF 나와'라고 해서 봤는데, '저게 내 딸이야?' 싶어 눈물이 났다"라며 "3만원 사건 기억나냐"고 물었다.
당시 장신영은 단역 출연으로 출연료 3만원을 받았다고. 친정엄마는 "새벽에 봉투에 돈을 넣어서 가져왔다. 이걸 벌러 서울 간다는 게..'나 돈 벌어왔어' 하고 좋아하는데 그게 얼마나 (안타깝웠는지)"라며 당시 딸의 모습을 떠올리며 안쓰러워했다.
그러나 장신영은 "그때 그만뒀어야 한다"고 너스레를 떨었다.
이어 "제가 연기자가 될 줄 상상도 못했다"면서 "도망가고 싶다, 그만두고 싶다 했는데 뭔가 모르게 저를 끌어냈다. 그래서 여기까지 오게 된 것 같다"고솔직하게 밝혔다.