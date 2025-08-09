스포츠조선

강경준♥' 장신영 "첫 방송 출연료 3만 원…가족 생각에 버텨"

기사입력 2025-08-09 07:51


강경준♥' 장신영 "첫 방송 출연료 3만 원…가족 생각에 버텨"

강경준♥' 장신영 "첫 방송 출연료 3만 원…가족 생각에 버텨"

강경준♥' 장신영 "첫 방송 출연료 3만 원…가족 생각에 버텨"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 장신영이 연기자의 길을 걷게 된 계기를 공개했다.

8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장신영과 친정 엄마가 민물새우의 한 종류인 '새뱅이'로 가족의 추억이 담긴 음식을 만들어 먹었다.

이 과정에서 모녀는 자연스럽게 추억 이야기를 꺼냈는데, 이를 통해 어린 시절부터 남달랐던 장신영의 미모는 물론 그녀가 연기자가 된 사연, 이정현과 장신영의 깜짝 인연 등이 공개돼 눈길을 끌었다.

이날 장신영은 거실 가득 펼쳐진 홍고추, 홍고추들을 실로 꿰고 있는 친정 엄마를 보고 깜짝 놀랐다.

장신영은 "나랑 안 맞아"라며 고개를 절레절레 흔들었지만 친정 엄마는 실에 꿴 홍고추들을 말리기 위해 베란다에 하나씩 널었다. 장신영은 투덜대는 것 같으면서도 친정 엄마를 도와 고추를 널고, 고추 앞에서 친정 엄마 사진도 찍어 드려 웃음을 자아냈다.

이어 장신영과 친정 엄마는 새뱅이탕, 새뱅이장, 새뱅이튀김, 새뱅이미나리전 등 새뱅이 한 상을 만들었다.

새뱅이는 장신영이 어린 시절부터 장신영 가족이 자주 먹은 식재료라고. 장신영의 친정 엄마는 "우리집이 포도 과수원을 했다"라며 "동네 사람들이 신영이 보고 나중에 크면 미스코리아 시키라고 했다"라고 회상했다. 장신영은 "아니야. 나 촌스러웠어"라며 쑥스러운 듯 미소 지었다.

잠시 후 장신영의 고교 졸업사진이 공개됐다. 지금과 전혀 다를 것 없는 미모는 물론 청순함과 풋풋함까지 가득했다.


이어 2001년 장신영이 전국 춘향 선발대회에서 입상하는 모습의 영상도 공개됐다. 이에 '편스토랑' 식구들은 "저렇게 예쁜데 어떻게 춘향이가 안 되나"라고 감탄을 쏟아냈다.

하지만 정작 장신영은 본인이 연기자가 될 줄 몰랐다고. 장신영은 중3 때 선생님 권유로 응시한 예고 연극영화과 시험에 덜컥 합격하고, 고교시절 다른 선생님의 권유로 나간 전국 춘향 선발대회에서 입상하며 CF촬영 등 방송 일을 시작하게 됐다고 밝혔다. 장신영 친정 엄마는 "내성적인 아이가 연기자가 된다고 해서 '할 수 있을까' 했는데 진짜 연기자가 되더라"라고 말했다.

장신영 역시 "내가 연기자가 될 거라고 상상도 못 했다. 무섭기도 하고 '과연 나와 맞는 직업일까' 싶기도 했다. '도망가고 싶다', '그만두고 싶다'는 생각도 했는데 자꾸 하게 되더라"라며 운명처럼 계속 연기자의 길을 걷게 됐다고 회상했다. 장신영 친정 엄마는 딸의 첫 출연료 3만원을 떠올리며 "네가 우리집 위해 열심히 일했지, 고생 많이 했지"라고 울컥해 먹먹함을 자아냈다.

한편 이날 장신영은 고교시절 이정현과의 인연도 공개했다. 장신영이 다니던 학교에 이정현이 촬영을 위해 왔다는 것. 장신영은 "전교생이 (이정현) 선배님 보려고 난리가 났었다"라며 "그 이후로 처음 뵙는 거다. 나의 우상이던 선배님이 앞에 계시다니 너무 신기하다"라고 말했다. 이정현은 놀라며 "기억난다"라고 말했다. 마주 보며 웃는 두 사람의 모습이 흐뭇한 미소를 유발했다.

장신영이 '편스토랑'을 통해 친정 엄마와 합가한 후 티격태격하면서도 더 많이 웃게 된 일상, 연기자가 된 사연 등을 솔직하게 보여주고 있다. 맛있는 음식은 물론 스타의 진솔한 이야기도 들을 수 있는 '편스토랑'이기에 가능한 것이다. 장신영이 앞으로 '편스토랑'에서 또 어떤 일상 속 이야기들을 들려줄지 기대된다. KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

3.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

4.

장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결국 미스춘향 입상"(편스토랑)

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

3.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

4.

장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결국 미스춘향 입상"(편스토랑)

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롤모델 호날두" 손흥민, 메시 때문에 MLS 이적했나? "메시 업적, 내 마음 바꿨다"

2.

역시 괴물! 그런데.. 벌써? 류현진, LG전 88구 6이닝 무실점 교체

3.

역시 염갈량! 임찬규로 류현진 잡았다 → 극찬 세례 "선발로서 완벽한 피칭"

4.

[오피셜]양민혁, 포츠머스로 임대...2부리그에서 경험 쌓는다

5.

1차전 총력전 선언! 김경문 한화 감독 → "첫 경기 모든 힘을 다 부어야겠지"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.