"이동국 딸인데"…모델 이재시, 방학 땐 카페 알바까지? "30분만에 아…

"이동국 딸인데"…모델 이재시, 방학 땐 카페 알바까지? "30분만에 아웃"

기사입력 2025-08-12 15:31


[스포츠조선 고재완 기자] 전 축구선수 이동국의 딸이자 모델 이재시가 카페 아르바이트에 도전해 눈길을 끌고 있다.

이동국의 아내이자 이재시의 어머니 이수진 씨는 지난 11일 자신의 개인 계정에 "방학 때 알바한다더니 30분 만에 아웃"이라는 글과 함께 딸이 카페에서 아르바이트를 하고 있는 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진에서 이재시는 커피머신 앞에서 음료를 제조하고 있는 모습. 화이트 티셔츠에 수수한 모습에도 돋보이는 미모가 눈길을 끈다.

한편 이재시는 2022년 파리·밀라노 패션위크 무대에 올라 주목받았고 현재 미국 뉴욕주립대 패션기술대(FIT) 한국캠퍼스에 재학중이다.
