구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 구성환이 아버지에게 건물을 증여받은 사실을 밝혔다.
구성환은 "방송이 나오고 3일 정도 됐는데, 인스타 DM과 유튜 댓글로 정말 많은 분이 답을 줬다. '왜 옥상 에폭시를 집주인한테 맡기지 네가 하냐' '도배를 왜 집주인한테 안 막히고 네가 하냐'고 여쭤보더라"며 말문을 열었다.
이어 그는 "방송 나올 때마다 집주인, 건물주, 건물 몇 채에 갖고 있냐에 대한 논란이 끊이지 않아서 제가 오늘 이 영상이 처음이자 마지막으로 말씀 드리겠다"며 자신이 살고 있는 빌라 건물에 대해 "이 건물에 있는 부분은 아버지의 건물이 맞았다. 그리고 왼쪽 반대쪽을 제가 2021년도인가 2022년도에 증여를 받았다. 그때 증여세는 당연히 다 냈다. 굳이 제가 방송에 나와서 제 과거사, 개인사를 이야기하는 게 참 애매한 부분이 있어서 두루뭉술 넘어갔는데 이렇게 커질지 몰랐다"고 설명했다.
또한 방송에서 가난한 척을 했다는 시선에는 "제일 어이가 없는 게 어떤 방송에서도 가난한 척 한 번도 한 적 없다. 제가 굳이 왜 가난한 척을 하냐. 저도 촬영하면서 쓸 거 쓰고 밥 먹고 즐기면서 다 행복하게 지내는데, 가난한 척 한 번도 한 적 없다"면서 "실제 평수도 건평은 18평이다. 밖에 평 포함하면 한 20평 정도 된다. 이게 팩트다"라고 털어놨다.
마지막으로 "이제 더 이상 건물주 이야기하지 마라. 제가 월세는 아버지께 꼬박꼬박 말일에 드리고 있다. 그것도 팩트다. 증여는 아버지가 몸이 안 좋으셔서 미리 받아 놓은 상태고 월세는 꼬박꼬박 내고 있다"고 덧붙였다.
한편 구성환은 지난 8일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 지난 폭우로 인한 누수 피해를 고백, 옥상에서 누수의 부분을 확인하고 직접 옥상 방수 작업과 안방 도배 작업을하는 모습을 공개해 화제를 모았다.
