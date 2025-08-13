스포츠조선

기안84, 박나래 전 남친 폭로 "키 190cm에 잘생겨...재산 노리고 접근한 줄" ('나래식')

기사입력 2025-08-13 19:17


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 기안84가 박나래의 전 남자친구를 언급해 눈길을 끈다.

13일 유튜브 채널 '나래식'에는 "기안84 '은근 좀 나더라... 그거(질투)'"라면서 영상이 게재됐다.

이날 기안84는 "너 요즘 현무 형한테 고민 상담 많이 하더라. 네가 나보다 현무 형에게 더 고민 상담 많이 하니까"라며 서운한 마음을 털어놨다. 이에 박나래는 "질투하는 거냐"고 했고, 기안84는 "은근 좀 질투 나더라"고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 그는 "근데 현무 형이 좀 더 현명하니까"라면서도 "네가 현무 형을 진짜 싫어했는데, 요즘엔 많이 좋아하더라"며 서운함에 괜히 이간질을 해 폭소를 자아냈다.

그러면서 기안84는 "술만 취하면 '싫어', '전현무가 싫어, 나랑 안 맞아'"라면서 박나래의 당시 모습을 따라했고, 박나래는 양 손으로 엑스자를 그린 뒤 민망함에 맥주를 마셔 웃음을 안겼다.


또한 박나래는 "기안 오빠, 시언 오빠도 나를 좀 많이 걱정해준다"면서 "뭐가 그렇게 걱정이냐"고 물었다.

이에 기안84는 "네가 '이 사람은 내가 아는 누구다'면서 소개해준다. 좋은 분들일거다"면서 "그런데 나는 촉이 있다. 살짝 사짜의 냄새가 나는 걸 잘 맡는다. 물론 내가 잘못 본 걸 수도 있다"며 박나래를 걱정하는 이유를 털어놨다.

이어 기안84는 "나래 전 남자친구 중 2명을 자세히 봤다. 전에 만난 친구가 좀 오래 만났지 않나"면서 "그 친구가 인물도 괜찮았다. 그런데 처음에는 인물을 보고 약간 의심했다"고 밝혔다.

그는 "'저 아이는 박나래의 재산을 노리고 온 아이다. 쟤가 도대체 왜 박나래를?'이라면서 시언이 형이랑 계속 이야기 했다"면서 "왜냐하면 모델 같았다. 키도 190cm 크고"라며 박나래의 전 남자친구에 대해 이야기 했다.


기안84는 "근데 오랫동안 그 친구를 보면서 '내가 너무 넘겨 짚어서 생각을 했구나' 했다"면서 "내 생각에는 걔를 안 만나면 네가 결혼 안 하겠다는 생각을 했다. 왜냐면 네가 그 친구를 만나서 눈이 너무 높아져 버렸다"고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

