구혜선에 저격당한 안재현, 재혼 얘기에 울컥…"혼자 하니 재미없고 외로워…

기사입력 2025-08-14 06:58


[스포츠조선 백지은 기자] 배우 안재현이 외로움을 고백했다.

13일 정지선 셰프의 유튜브 채널에는 '잘생긴 동생 재현이랑 딤섬 만들었습니다ㅣ삼계 딤섬'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 정지선은 "최근 기사 보니까 외롭다고 하던데"라며 안재현의 근황을 물었다.

안재현은 "제가 성수동에 사는데 주말에 보면 대부분 두명 내지 가족 단위가 많다. 주말에 쉬는 날이 걸리면 이제 좀 부럽더라. 가족 단위로 외식하는 게 보기 좋더라"라고 고백했다.

그러나 "부러우면 이제 만들면 되지 않나. 나이도 좀 있는데"라는 정지선의 말에는 대답을 하지 않고 거칠게 인삼을 내리쳤다.


안재현은 "요리하니까 즐겁다. 혼자하면 재미가 없다. 설거지만 쌓이고 향 맡다 보면 배불러서 안하게 된다"며 돌싱남의 고충을 털어놨다.

안재현은 2016년 KBS2 '블러드'를 통해 인연을 맺은 배우 구혜선과 결혼했지만 2020년 이혼했다. 이혼 과정에서 구혜선은 안재현에 대한 수많은 폭로를 해 논란이 됐다.

이혼 후 안재현은 MBC '나 혼자 산다', KBS2 '가는정 오는정 이민정' 등에 출연해 이혼 후 일상을 공개했다. 구혜선 또한 KBS2 '박원숙의 같이삽시다'에서 이혼 심경을 털어놨다.


그러나 구혜선은 8일 자신의 계정에 "전 배우자와의 이혼 과정이 매우 좋지 않았음에도 같은 업계에서 종사하는 당사자인 본인을 유추할 수 있는 지속적이고 간접적인 언급과 발언은 비겁한 일이다. 전 배우자가 나라는 소재가 아닌, 자신이 가진 고유의 정체성과 진정성으로 활동하고 주목받고 발전하며 건승하길 바란다"고 안재현을 저격해 '내로남불' 논란이 일었다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

