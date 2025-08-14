액션 MMORPG '아레스: 선택받은 자', 대만-홍콩-마카오 사전 예약…

|
컴투스홀딩스는 액션 MMORPG '아레스 : 선택받은 자'의 대만· 홍콩· 마카오 사전 예약이 진행되고 있다고 14일 밝혔다.
다양한 사전 예약 보상과 이벤트도 마련됐다. 사전 예약자들에게는 대만 공식 홍보 모델인 치어리더 변하율의 '외형 코스튬'을 비롯해 '사전 예약 한정 오퍼레이터', '강화 튜닝칩' 등을 얻을 수 있다. 특별 보상으로 '가디언 슈트 11회 소환권', '가디언 오퍼레이터 11회 소환권' 등도 얻을 수 있다. '에테르 수집 미션 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 RTX 5090 그래픽카드, 애플 아이패드 프로 11, LG 4K 게이밍 모니터 등을 선물한다.
사전 예약에 맞춰 대만 현지에서는 쇼케이스가 열린다. 약 100여 명의 인플루언서, 언론인 등을 초청하는 이 행사에는 정철호 컴투스홀딩스 대표를 비롯해 반승철 세컨드다이브 대표, 곽근철 PD, 오영학 컴투스홀딩스 사업 본부장 등이 참여한다. 쇼케이스는 '아레스'의 대만 공식 유튜브를 통해서도 실시간으로 중계된다.
컴투스홀딩스는 현지 이용자 성향에 맞춘 '아레스'의 콘텐츠 리빌딩 등을 통해 현지화 전략을 펼친다고 전했다. 액션성에 빠른 성장 체감과 다양한 PvP, PvE 콘텐츠 등을 즐길 수 있도록 완성도를 높여 오는 9월 대만 시장에 출시할 예정이다.