스포츠조선

액션 MMORPG '아레스: 선택받은 자', 대만-홍콩-마카오 사전 예약 시작

기사입력 2025-08-14 17:08


액션 MMORPG '아레스: 선택받은 자', 대만-홍콩-마카오 사전 예약…



컴투스홀딩스는 액션 MMORPG '아레스 : 선택받은 자'의 대만· 홍콩· 마카오 사전 예약이 진행되고 있다고 14일 밝혔다.

사전 예약은 14일 오전 9시부터 공식 페이지를 통해 시작됐다. 공식 페이지에서는 사전 예약 정보와 함께 아레스의 '세계관'과 직업 개념의 '슈트', 지역 및 맵을 소개하는 '월드' 정보 등을 확인할 수 있다.

다양한 사전 예약 보상과 이벤트도 마련됐다. 사전 예약자들에게는 대만 공식 홍보 모델인 치어리더 변하율의 '외형 코스튬'을 비롯해 '사전 예약 한정 오퍼레이터', '강화 튜닝칩' 등을 얻을 수 있다. 특별 보상으로 '가디언 슈트 11회 소환권', '가디언 오퍼레이터 11회 소환권' 등도 얻을 수 있다. '에테르 수집 미션 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 RTX 5090 그래픽카드, 애플 아이패드 프로 11, LG 4K 게이밍 모니터 등을 선물한다.

사전 예약에 맞춰 대만 현지에서는 쇼케이스가 열린다. 약 100여 명의 인플루언서, 언론인 등을 초청하는 이 행사에는 정철호 컴투스홀딩스 대표를 비롯해 반승철 세컨드다이브 대표, 곽근철 PD, 오영학 컴투스홀딩스 사업 본부장 등이 참여한다. 쇼케이스는 '아레스'의 대만 공식 유튜브를 통해서도 실시간으로 중계된다.

컴투스홀딩스는 현지 이용자 성향에 맞춘 '아레스'의 콘텐츠 리빌딩 등을 통해 현지화 전략을 펼친다고 전했다. 액션성에 빠른 성장 체감과 다양한 PvP, PvE 콘텐츠 등을 즐길 수 있도록 완성도를 높여 오는 9월 대만 시장에 출시할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

2.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

2.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

3.

'발톱 4번 빠진' 이현이 "'골때녀' 산재보험 처리 받았다"

4.

장영란, 믿었던 동료 질투에 충격 "인간관계 정리하기 시작"

5.

[공식] '천만 배우' A씨, 부천서 아내 폭행해 신고..추정 배우 소속사 측 "확인 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

2.

'정말 잘 데려왔네' 이제 적응 마쳤다는 이글스의 오빠, 3타점 활약으로 한화는 분위기 반전 3연승[대전현장]

3.

"수술 성공했지만, 환자가 죽었다" 토트넘 감독 슈퍼컵 패배에도 만족…세계 최고 상대로 거의 찬스 내주지 않아→다음 시즌 압박 전술이 핵심

4.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

5.

"연패 끊어야 할 중요한 승부처" 배수진 친 김학범 감독…제주, '광복절 혈투' 강원 '뒷심' 경계

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.