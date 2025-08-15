유재석도 놀랐다.."AI가 시키는대로 해야 돼" 추천 코스에 감탄 (놀뭐…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] '놀면 뭐하니?' 멤버들을 설레게도 긴장하게도 만든 AI(인공지능)의 예측불가 맹활약이 펼쳐진다.
AI에게 도움을 얻기 위해 유재석은 "오늘은 네가 정해주는 대로 할게"라고 말하며, 당장 의견이 좁혀지지 않는 점심 식당을 추천받는다.
하하는 국밥, 주우재는 프렌치 토스트, 이이경은 냉면, 허경환은 육회비빔밥, 유재석은 파스타를 먹고 싶다며 각기 다른 음식 취향을 드러낸다. 이런 가운데 AI는 모두가 만족할 만한 숨은 핫플 식당을 추천해 이들의 다툼을 종료시킨다. 유재석은 "너 진짜 추천 제대로 해줬다"라며 흡족해하고, 주우재는 "재석 형이 진짜 좋아할 스타일이다"라고 신기해해 과연 어떤 곳일지 궁금증을 자극한다.
|
다른 것으로 추천해달라고 하자, AI는 또 한 번 예상 경로를 벗어난 장소를 제안한다. 유독 당황한 허경환이 그 이유를 묻자, AI는 "그냥 문득 이게 떠올랐을 뿐이지"라고 대꾸한다.
'예능神'이 내린 듯한 AI의 말발에 웃음이 빵 터진 유재석은 "시키는 대로 해야 돼. 너무 웃긴다"라며 즐거워한다. 하하는 "AI한테 출연료 줘야겠다"라며 AI의 맹활약에 감탄해, 과연 남자 다섯을 하나로 모은 AI의 추천 코스는 어디일지 관심을 집중시킨다.
무엇을 상상하든 그 이상, AI와 함께한 하루는 8월 16일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.
shyun@sportschosun.com