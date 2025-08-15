'한혜진 언니♥' 김강우, '1년 활동중단' 이유 있었다.."오롯이 육아…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 김강우가 15년째 작성해온 비밀 노트를 공개한다.
이날 공개되는 VCR 속 김강우는 "결혼 15년 차"라며 "중학생과 초등학생 두 사춘기 아들이 있다"라고 말했다. 그러더니 갑자기 "내가 이길 거야! 어디 사춘기가 갱년기에 덤벼?!"라고 외쳐 사춘기 아들 둘을 키우는 아빠의 고충을 짐작하게 해 웃음을 줬다. 이어 김강우의 남다른 가족 사랑이 공개돼 모두의 관심을 집중시켰다.
김강우는 "15년째 육아일기를 쓰고 있다"라고 밝혀 놀라움을 줬다. 김강우는 첫째 아들이 태어난 후 1년 동안 배우 활동을 멈추고 오롯이 육아에 전념했다고. 김강우는 "나도 아빠가 처음이지만 아내도 엄마가 처음이었다. 두고 나갈 수 없었다. 같이 키웠다"라며 이때를 "눈부신 하루하루였던 것 같다"라고 회상해 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 했다.
|
특히 "널 낳기 위해 엄마가 얼마나 고생했는지 아니? 내 여자 아프게 하지 마"라는 글귀가 공개되자 '편스토랑' 식구들은 입을 다물지 못했다. 두 아들은 물론 아내를 향한 김강우의 순정에 '편스토랑' 식구들은 "대단하다"라며 혀를 내둘렀다.
뿐만 아니라 이날 김강우는 성장기인 두 아들을 위해 요리에 나섰다. 먹성이 엄청난 아들 둘을 키우는 김강우 집의 냉장고 3대에는 늘 식재료가 가득 차 있다고. 김강우는 평소 먹는 밥, 자주 해주는 특제 수육, 오이탕탕이, 비빔면까지 뚝딱 완성했다. 칼질만 봐도 찐 요리 실력자임이 드러났을 정도. 성장기 두 아들의 먹성도 거뜬한 김강우의 든든한 레시피도 기대된다.
첫 촬영부터 제작진은 물론 출연진들의 마음까지 단번에 사로잡은 순정셰프 김강우의 매력, 新 국민남편의 탄생을 예고한 김강우의 일상은 8월 15일 광복 80주년 특집 방송 후 평소보다 늦은 밤 9시 45분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.
한편 김강우는 2010년 배우 한혜진 언니 한무영 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.
shyun@sportschosun.com