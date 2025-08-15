'한혜진 언니♥' 김강우, '1년 활동중단' 이유 있었다.."오롯이 육아…

스포츠조선

'한혜진 언니♥' 김강우, '1년 활동중단' 이유 있었다.."오롯이 육아에 전념" (편스토랑)

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 김강우가 15년째 작성해온 비밀 노트를 공개한다.

15일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 신입 편셰프 김강우가 첫 등장한다.

스크린과 브라운관을 넘나들며 강렬하면서도 때론 섬뜩한 연기를 보여준 23년 차 명품배우 김강우의 반전 가득한 일상이 모두 공개될 전망. 김강우의 일상을 본 '편스토랑' 식구들이 "新 국민남편"이라며 감탄을 쏟아낸 것으로 알려져 본 방송에 대한 기대를 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 김강우는 "결혼 15년 차"라며 "중학생과 초등학생 두 사춘기 아들이 있다"라고 말했다. 그러더니 갑자기 "내가 이길 거야! 어디 사춘기가 갱년기에 덤벼?!"라고 외쳐 사춘기 아들 둘을 키우는 아빠의 고충을 짐작하게 해 웃음을 줬다. 이어 김강우의 남다른 가족 사랑이 공개돼 모두의 관심을 집중시켰다.

김강우는 "15년째 육아일기를 쓰고 있다"라고 밝혀 놀라움을 줬다. 김강우는 첫째 아들이 태어난 후 1년 동안 배우 활동을 멈추고 오롯이 육아에 전념했다고. 김강우는 "나도 아빠가 처음이지만 아내도 엄마가 처음이었다. 두고 나갈 수 없었다. 같이 키웠다"라며 이때를 "눈부신 하루하루였던 것 같다"라고 회상해 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 했다.


이어 화면에는 아내가 첫째를 임신했을 때부터 지금까지 김강우가 15년째 아내 대신 쓰고 있는 육아일기가 공개됐다. 첫째의 임신 소식을 들었던 날부터 태어난 날, 처음 아빠라고 부른 날 등 육아 일기가 한 장씩 공개될 때마다 감성 넘치는 글들이 모두를 놀라게 했다고.

특히 "널 낳기 위해 엄마가 얼마나 고생했는지 아니? 내 여자 아프게 하지 마"라는 글귀가 공개되자 '편스토랑' 식구들은 입을 다물지 못했다. 두 아들은 물론 아내를 향한 김강우의 순정에 '편스토랑' 식구들은 "대단하다"라며 혀를 내둘렀다.

뿐만 아니라 이날 김강우는 성장기인 두 아들을 위해 요리에 나섰다. 먹성이 엄청난 아들 둘을 키우는 김강우 집의 냉장고 3대에는 늘 식재료가 가득 차 있다고. 김강우는 평소 먹는 밥, 자주 해주는 특제 수육, 오이탕탕이, 비빔면까지 뚝딱 완성했다. 칼질만 봐도 찐 요리 실력자임이 드러났을 정도. 성장기 두 아들의 먹성도 거뜬한 김강우의 든든한 레시피도 기대된다.


첫 촬영부터 제작진은 물론 출연진들의 마음까지 단번에 사로잡은 순정셰프 김강우의 매력, 新 국민남편의 탄생을 예고한 김강우의 일상은 8월 15일 광복 80주년 특집 방송 후 평소보다 늦은 밤 9시 45분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

한편 김강우는 2010년 배우 한혜진 언니 한무영 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

