스포츠조선

'신혼 한 달 차' 김준호♥김지민, 의미 있는 행보…"호국영령들의 희생에 깊은 감사와 애도를" [SCin스타]

기사입력 2025-08-15 13:17


'신혼 한 달 차' 김준호♥김지민, 의미 있는 행보…"호국영령들의 희생에…
사진 출처=김지민 SNS 계정

'신혼 한 달 차' 김준호♥김지민, 의미 있는 행보…"호국영령들의 희생에…
사진 출처=김지민 SNS 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 김준호, 김지민 부부가 광복 80주년을 맞아 국립서울현충원을 방문했다.

김지민은 15일 자신의 개인 계정에 "호국영령들의 희생에 깊은 감사와 애도를 표한다. 대한독립만세"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 김준호와 김지민은 국립서울현충원 앞에서 두 손을 공손히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 이들의 의미 있는 행보에 많은 네티즌들이 응원 댓글을 남겼다.

한편, 김준호와 김지민은 2022년 4월 공개 열애를 시작했으며, 지난달 약 3년간의 교제 끝에 결혼식을 올렸다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

2.

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

3.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

4.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

5.

김준호♥김지민 "대한독립만세"..애국심 투철한 신혼부부 '현충원서 포착'

연예 많이본뉴스
1.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

2.

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

3.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

4.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

5.

김준호♥김지민 "대한독립만세"..애국심 투철한 신혼부부 '현충원서 포착'

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

5.

"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.