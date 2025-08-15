스포츠조선

킴 카다시안, 한국 관광 제대로 하네..'광복절 태극기'까지 올렸다

기사입력 2025-08-15 16:37


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 전세계적 셀럽인 킴 카다시안이 한국에 들어왔다.

15일 킴 카다시안은 자신의 SNS 계정에 한국에서 보내는 일정 등을 올렸다.


소박한 과일로 식사를 한 킴 카다시안은 고궁과 성당 등 다양한 스팟에 방문하며 관광했다.

특히 킴 카다시안은 8월 15일 광복절을 맞아 거리 곳곳에 계양된 태극기를 올려 눈길을 끌었다.

한편 킴 카다시안이 2019년 론칭한 보정 속옷 브랜드 '스킴스(Skims)'의 연 매출은 10억 달러(약 1조4000억 원)에 달한다.

인스타그램 팔로어만 3억5000만 명을 보유하고 있는 킴 카다시안은 볼륨감 있는 몸매를 부각한 자신의 이미지와 보정 속옷이라는 아이템으로 전세계적으로 사업을 확장하고 있다.

