스포츠조선

[SCin스타] 박신혜, 엄지원 커피차 선물에 ‘하트 애교’… 상큼 단발 비주얼

기사입력 2025-08-19 08:29


[SCin스타] 박신혜, 엄지원 커피차 선물에 ‘하트 애교’… 상큼 단발…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박신혜가 선배 엄지원의 따뜻한 응원에 감사 인사를 전했다.

박신혜는 최근 SNS를 통해 "사랑하는 지원 언니의 응원에 힘이 솟아나던 날"이라며 글과 함께 현장 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 박신혜는 엄지원이 촬영장에 보내준 커피차 앞에서 하트 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있다. 단발 헤어스타일로 변신한 그의 상큼한 비주얼은 팬들의 눈길을 사로잡았다.

박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 2003년 이승환의 '꽃' 뮤직비디오로 데뷔해 드라마 '천국의 계단' 아역으로 얼굴을 알린 그는 이후 '미남이시네요', '상속자들', '닥터스' 등을 통해 한류스타로 성장했다. 지난해에는 '닥터슬럼프', '지옥에서 온 판사'에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다.

차기작으로는 tvN 새 드라마 '미스언더커버보스'를 선택했다. 1990년대 세기말을 배경으로 엘리트 증권감독원 감독관이 위장 취업을 하며 벌어지는 사건을 그린 소동극이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"

3.

윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]

4.

'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]

5.

슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

2.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

3.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

4.

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

5.

"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.