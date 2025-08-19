염정아, 최윤지 진짜 母아니었다 "내 두번째 엄마" 반전[SC리뷰]

|
[스포츠조선 조지영 기자] 염정아와 최윤지가 친 모녀 사이가 아님이 밝혀졌다.
다음 날 류정석(박해준)은 건축 설계 정산서 전달을 핑계로 이지안을 만나기 위해, 식당 '자연이 수작'까지 한달음에 달려갔다. 그런데 두 사람이 이야기를 나누기 시작하자마자 또다시 정문희가 이지안을 찾아왔고, 그는 "엄마가 야무지게 살라고 했지. 엄마 없어도 혼자서 잘 알아서 해야 될 거 아니야"라며 진짜 엄마라도 되는 듯이 대화에 참견했다. 이지안은 화를 꾹 참고 자리를 피했지만, 정문희가 만진 보조주방 가스레인지의 불꽃이 폭발하는 사고가 발생했다. 결국 이지안은 정문희를 향해서 울분을 터뜨렸고, 이효리의 참으라는 말 한 마디에 울컥 설움이 북받쳤다.
이로 인해 엄마에게 뜻하지 않게 언성을 높인 이효리는 류보현, 윤태오(양경원)와 함께 기분 전환을 위해 캠핑장으로 향했다. 이효리는 두 사람에게 식당에서 있었던 일을 털어 놓으며, "그 할머니를 바라보는 엄마 눈빛을 보는데, 엄마한테 '엄마'란 저렇게 힘들고 아픈 거구나. 그 아픔이 고스란히 느껴져서 나도 마음이 아픈 거였어요"라고 엄마에게는 말하지 못했던 솔직한 심경을 전했다.
그는 이지안, 이효리 모녀 관계가 '첫사랑' 같다고 질투와 부러움을 드러내면서도, "엄마가 그렇게 애틋한 건가?"라고 이해할 수 없는 그 감정에 집중해보려 했다. 그러다 문득 먼저 집으로 돌아간 윤태오를 떠올렸다. 평생을 그늘 없이 살았을 것만 같은 그는 사실 가족들과 돌이킬 수 없는 갈등을 빚고 엄마에게 외면 받고 있었다. 류보현은 그런 그를 누구보다 공감하고 이해하는 사람이었다. '우리는 그동안 엄마를 미워했던 걸까 그리워했던 걸까?'라는 메시지를 보내며 스스로에게 질문을 던지는 류보현. 그리고 바로 그 앞에 엄마 이여정이 모습을 드러내며 다음 이야기에 대한 궁금증을 고조시켰다.
한편, 이날 방송에서 류보현의 이야기를 들은 이효리도 그에게 좀더 솔직해지기로 했다. 그는 "우리 엄마, 내 두 번째 엄마야"라며, 자신의 친모가 교통사고로 세상을 떠난 후 가장 친한 친구였던 이지안이 엄마가 되어준 것이라고 밝혔다. "그래서 우리는 서로한테 엄청 절실해. 당연한 사이가 아니니까 서로에게 절박하고 절실했어. 누구보다 더 엄마와 딸이어야 하니까"라는 고백은 이들 모녀가 이토록 애틋할 수 밖에 없는 이유를 짐작게 했다. 여기에 눈빛만으로 서로의 마음을 알아주는 모녀가 밤하늘의 별빛처럼 반짝이는 시간을 보내던 바로 그 순간, 이효리가 정신을 잃고 쓰러지며 위기를 맞았다. 과연 이 '첫, 사랑' 모녀가 기적처럼 다시 마주한 행복을 지켜낼 수 있을지 이목이 집중된다.
이날 방송된 '첫, 사랑을 위하여' 시청률은 수도권 가구 기준 평균 4.0% 최고 4.6%, 전국 가구 기준 평균 3.5% 최고 4.1%로 케이블과 종편을 포함한 동시간대 1위를 기록했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)
