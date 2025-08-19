엔씨소프트의 '신더시티', 혁신 기술 적용한 엔비디아의 최신 RTX 플래…

스포츠조선

엔씨소프트의 '신더시티', 혁신 기술 적용한 엔비디아의 최신 RTX 플래그십 타이틀로 발표

기사입력 2025-08-19 08:51


엔씨소프트는 현재 개발중인 신작 '신더시티'가 18일(이하 현지시각) 엔비디아의 최신 RTX 플래그십 타이틀(Flagship Title)로 발표됐다고 밝혔다.

엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈에서 개발중인 '신더시티'는 MMO 택티컬 슈터 장르로, 내년 런칭을 목표로 개발중이다. 엔씨소프트는 엔비디아와 협업해 '신더시티'에 엔비디아 DLSS 4 멀티 프레임 생성(Multi Frame Generation) 및 레이 리컨스트럭션(Ray Reconstruction), 엔비디아 리플렉스(NVIDIA Reflex) 등 혁신적인 그래픽 기술을 적용하고 있다고 전했다. '신더시티'는 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 지포스 나우(GeForce NOW)에도 출시할 예정이다.

엔씨소프트는 독일 쾰른에서 19일 열리는 '엔비디아 게임스컴(NVIDIA Gamescom)' 행사에 참여한다. 엔비디아 최신 RTX 기술이 적용된 '신더시티' 테크 트레일러 영상을 공개하고 프롤로그를 플레이할 수 있는 시연 부스를 운영한다.

엔비디아 개발자 협력 부문 부사장 케이타 이다는 "엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기술을 '신더시티'에 적용하는 등 엔씨소프트와 최고의 게임 성능을 구현하기 위한 협업을 진행하게 되어 기쁘다"며 "'신더시티'는 GeForce RTX 50 시리즈의 강력한 기술력을 기반으로 눈부신 비주얼을 선사할 것"이라고 말했다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 "게임 개발 분야에서 혁신을 선도하고 있는 엔비디아와 협업하게 되어 기쁘다"며 "기술 제휴를 통해 '신더시티'의 완성도를 더욱 높이고 차별화된 플레이 경험이 가능하도록 개발하겠다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

