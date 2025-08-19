김민경, 기쁜 소식 전했다...동료 축하 쏟아져 "드라마 여주 확정" (…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김민경이 숏폼 드라마 주연을 맡았다는 기쁜 소식을 전했다.
본격적인 임장에 앞서, 스튜디오에 출연한 김민경은 자신을 "개그우먼이자 축구선수 그리고 배우 김민경입니다."라고 소개해 눈길을 끈다. 그는 "최근 50부작 코믹 숏폼 드라마의 여자 주인공 역할을 맡았다."고 소개하며, "극 중 기억을 잃은 국정원 최고 요원 역할이다."라고 밝혀 코디들의 축하를 받는다.
본격적인 대구 임장을 앞둔 김민경은 "대구에서 태어나 22년을 거주했으며, 아직 대구에 가족들이 살고 있다. 뜨겁고 화끈한 대구를 보여드리겠습니다."라고 출연 소감을 전한다.
|
'대구즈' 멤버들은 시작부터 유쾌한 티키타카와 다양한 에피소드를 쏟아낸다. 특히, "대구인들은 매운 떡볶이로 해장을 한다."고 맵부심을 자랑하던 이들은 '대구인이 떡볶이를 먹는 방식'을 선보인다. 또, 대구 지역의 랜드마크를 설명하며, 다양한 에피소드를 쏟아낸다. 이에 절친 김숙조차 오디오가 비질 않아 정신이 혼미하다며 폭소를 이끌어낸다.
이들은 대구의 명소, 수성못 근처에 위치한 떡볶이집 매물을 공개한다. 깔끔한 홀과 완벽한 주방을 갖춘 곳으로 대단지 아파트와 학원가에 위치해 배달 수요가 많을 것이라고 소개한다.
'대구 토박이' 김민경의 대구 빨간맛 지역 임장은 21일 목요일 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.